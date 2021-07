„Účast na olympijských hrách je pro mě splněným snem. Užívám si každou minutu tady a snažím se maximálně nachystat na závod, abych byla v ideálním rozpoložení," říkala Jitka Čábelická po středečním tréninku nedaleko Izu, kde budou bikeři bojovat o medaile.

Právě přesun mimo japonskou metropoli představoval největší komplikaci po příletu bikových reprezentantů. „Hodin v letadle bylo hodně, pak jsme byli zvědaví, jak dlouhá procedura bude na letišti při akreditaci. Ale šlo to relativně bez zádrhelů. Kromě čekání na autobus. Bydlíme v olympijské vesnici, kde jsou jenom bikeři a frekvence dopravy nebyla závratná," usmívala se Čábelická.

S ohledem na položení okruhu pro cross country jsou totiž bikeři v separátní vesničce. „Je to golfový resort na kopci. Fakt moc pěkné. V hlavní olympijské vesnici jsme ani nebyli a vlastně jsme za takovou izolaci rádi s ohledem na současnou situaci s koronavirem. Pro nás jako sportovce je vlastně výhra, že jsme takhle odstrčení," říkala Čábelická.

Během úterý stihla po příletu krátkou projížďku, ve středu pak absolvovala plnohodnotný trénink. „Původně organizátoři řekli, že do pátečního otevření okruhu budeme jen ve vesnici a trénink bude povolen pouze na válcích či trenažérech. Ale nakonec vymezili trasu mezi ubytováním a závodištěm, což je dvacet kilometrů, kde jsou kopce i rovina. Chce to trošku improvizace k naplnění plánu přípravy, ale je to v pohodě," pochvalovala si Čábelická.

Snaží se rychle adaptovat hlavně na vysoké teploty. „Středeční trénink se odehrával v devětatřiceti stupních. Na sluníčko je to krušné, ale když člověk vjede do lesa, je to příjemnější. Klíčové pro závod bude vypořádat se s klimatickými podmínkami," přemítala česká reprezentantka. Start závodu je navíc tři hodiny po poledni japonského času. „Bude to výheň. Je potřeba od rána myslet na hydrataci a nepodcenit přísun tekutin. Při čekání na startu určitě použiju chladící vestu. A pak už to bude jen o tom, jak komu konkrétní den sedne."