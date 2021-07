Čtyřicetiletá Birdová je druhou americkou basketbalistkou v historii, které se dostalo cti nést zástavu. Tou první byla v roce 2004 Dawn Staleyová, jež je v současnosti trenérkou amerického výběru. V Aténách 2004 Birdová na olympiádě debutovala.

O devět let mladší Alvarez se po rychlobruslařské kariéře vrátil k baseballu a vloni debutoval v zámořské lize MLB v týmu Miami Marlins, letos hrál ale jen nižší soutěž. Americkou vlajku ponese jako první baseballista. Jeho sport se na program her vrátil po vyřazení z předchozích dvou olympiád. Pokud by se americkým baseballistům podařilo získat medaili, byl by teprve třetím sportovcem své země, který bude mít cenný kov z letních i zimních her. To dosud dokázali jen Eddie Egan (box a boby) a Lauryn Williamsová (atletika a boby).

Američané budou mít v Tokiu v akci 613 sportovců. To je druhá největší výprava po rekordním týmu z domácích her v Atlantě 1996, který tehdy tvořil 648 sportovců.