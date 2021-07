Pod obrovskou palbou kritiky se ocitl Český olympijský výbor po přiznání, že během charterového letu přepravujícího na olympijské hry do Tokia české sportovce se nedodržovala opatření související s pandemií koronaviru. Vše navíc umocnilo prohlášení, podle něhož byl pacientem nula ve výpravě z Prahy neočkovaný lékař Vlastimil Voráček.

Po celou dobu letu budeme mít roušku, říkají před cestou do Tokia čeští atleti

„Čtyři roky dřete na olympiádu, a pak vás dostane amatérismus druhých... Tři týdny Tour de France bez jediného nakaženého. Proč? Čistá profesionalita. Týmy k sobě nikoho nepustily. Realizační tým roušky všude. Takže to jde," obul se do českého olympijského výboru Leopold König, bývalý profesionální cyklista a účastník olympijských her v Riu 2016, na sociální síti Twitter.

Přirovnání k opatřením nastaveným v jiných sportech použil i Luděk Mádl, šéfreportér webu Seznamzpravy.cz. „Kdyby někdo potřeboval vysvětlit rozdíl mezi profesionálním sportem a amatéry na výletě, nechť si prosím nastuduje, s jak pekelně důslednými proticovidovými bublinami se pracuje ve fotbale, například ve Slavii. A jak vlažně, povznešeně, k tomu naopak přistoupila olympijská výprava," napsal Mádl.

„Tak jednu zlatou na olympiádě v Tokiu už máme... Nenaočkovaný doktor nakazil několik sportovců... Super, to se bude jen těžko překonávat...," napsal Jiří Hrdina, bývalý excelentní hokejista, který se zúčastnil olympijských her v Sarajevu 1984 a Calgary 1988.

Jak výjimečnou událost představují olympijské hry a související dění potvrzuje fakt, že se k situaci vyjadřují i čeští politici, jindy vesměs k dění ve sportu zdrženliví. „Pro mnoho sportovců vrchol jejich kariéry, dřeli v přípravě na olympiádu, výprava stojí balík a olympijský tým vyšle jako člena výpravy neočkovaného lékaře, nad tím zůstane rozum stát," napsal Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL.

„Nejsem šokován tím, že MUDr. Voráček nebyl očkovaný. Lékaři jsou různí. Nikdy ale nepochopím, proč Český olympijský výbor nestanovil očkování jako podmínku účasti ve výpravě. Myslím si, že to byla lehkomyslnost a totální selhání," uvedl Miroslav Kalousek, bývalý český politik.

Zastání nachází ČOV u bývalého vodního slalomáře a majitele medailí z olympijských her v Barceloně a Atlantě Lukáše Pollerta. „Olympijské hry nejsou o očkování, ale o sportovních výkonech. Navíc nikdo neví nic o dlouhodobých účincích vakcíny," napsal Pollert, bývalý olympionik a nyní lékař, který v často vyhrocené debatě na téma koronaviru a potřebě vakcinace zastává zdrženlivější postoj.

Český biker a adept na olympijskou medaili ze závodu horských kol Ondřej Cink doufá, že další případy už nebudou přibývat. „Byl bych rád, aby se na olympiádě v Tokiu spíše řešilo a psalo, kolik máme medailí a skvělých výkonů, a ne covid pozitivních," napsal na twitter třicetiletý rodák z Rokycan, jehož čeká bitva o zlato v pondělí.