V areálu Olympu v pražské Stromovce jsou již nachystána sportoviště i zázemí k otevření Olympijského festivalu. Své brány otevře v pátek v 09:00 u příležitosti her v Tokiu a slavnostní zahájení začne ve 12:00. Návštěvníci areálu si budou moci vyzkoušet 47 sportů. Na místě bude mimo jiné 11 tenisových kurtů, prostory pro florbal, lukostřelbu nebo atletiku. Jedním z cílů je přivést děti ke sportu. Olympijský festival se koná rovněž v Brně, náklady na oba se pohybují kolem 80 milionů korun.

"My jsme hleděli hodně na udržitelnost tak, aby finance byly efektivně vynaloženy. Přišlo nám ideální využít nějakého areálu, kde už je víceméně všechno postaveno. Tady, Stromovka, ten areál je v podstatě ideální. Je to krásné místo spojené s odpočinkovou zónou pro Pražany a všechny, kteří do Prahy přijedou," řekl ČTK místopředseda olympijského výboru Libor Varhaník.

Pro návštěvníky bude podle Varhaníka lákavé také to, že řada českých olympioniků v areály Olympu trénuje. "A sportoviště, ta jsou tady na špičkové úrovni," řekl. Kromě zprostředkování přenosů z her či vyzkoušení si sportů je cílem také přitáhnout děti ke sportu. "Je klíčové, abychom děti vrátili k pohybu, což byla myšlenka již před covidem," uvedl Varhaník. V areálu se proto budou konat také nábory a součástí je i vzdělávací centrum.

https://www.facebook.com/olympijskyfestival/posts/1470159743336233

Součástí parku je zbrusu nový skatepark, který na místě zůstane i po skončení her. Následně si jej převezme magistrát. Ve skateparku se budou denně konat workshopy pro veřejnost, kdy potřebné vybavení bude zdarma k zapůjčení, ukázky profesionálních jezdců a závody české reprezentace. Na tenisových kurtech si budou moci návštěvníci zdarma zahrát nebo sledovat exhibiční utkání. Reprezentanti se představí i na florbalovém hřišti, které bude rovněž otevřené veřejnosti.

https://www.facebook.com/olympijskyfestival/posts/1469694960049378

Speciální program čeká nejen děti v prostorách vyhrazených pro atletiku, kde trenéři mimo jiné představí hry a průpravná cvičení atletické všestrannosti. Návštěvníci si mohou rovněž vyzkoušet například lukostřelbu, otestovat své dovednosti na závodních kolech nebo zahrát plážový volejbal. Těšit se mohou také na prostory vyhrazené pro golf, bobový trenažér nebo workout hřiště.

V jeden okamžik může areál navštívit nejvýše 2500 osob. Kapacita musí splňovat pravidla pro organizaci venkovních akcí, která souvisí s covidem-19. Každý návštěvník s výjimkou dětí do šesti let bude muset rovněž prokázat, že je neinfekční. Od pondělí 19. července je na webu olympijskyfestival.cz možná rezervace vstupenek.

Začátek her bude možné sledovat na velkoplošné obrazovce

Rezervaci doporučuje Český olympijský výbor provést i v případě, že se lidé chtějí zúčastnit slavnostního zahájení Olympijského festivalu. To se bude konat ve 12:00. O hodinu později od 13:00 SELČ budou návštěvníci areálu ve Stromovce společně sledovat začátek her v Tokiu na velkoplošné obrazovce. Rezervace na první den otevření areálu je možné na webu akce provést do dnešní půlnoci, jak ČTK řekla manažerka komunikace Olympijských festivalů Veronika Linková. Volných vstupenek je podle ní zatím dost, sdělila dnes v 16:00.