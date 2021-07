Druhý den olympijských her v Tokiu jde do boje několik českých sportovců. První kolo tenisového turnaje čeká Barboru Krejčíkovou a Markétu Vondroušovou. Skifaři bojují v opravách o postup do čtvrtfinále a čerstvou mistryni Evropy v plavání Barboru Seemanovou čeká rozplavba štafety. Přehled nejdůležitějších momentů můžete sledovat v online reportáži na našem webu Sport.cz.