Parádní představení mají ze sebou čeští tenisté v úvodních dvou dnech olympiády. Po sobotních vítězstvích Barbory Krejčíkové a Markéty Vondroušové se do druhého kola probily ve dvouhře i Petra Kvitová a Petra Kvitová. Ve čtyřhře pak uspěly i oba české páry Kateřina Siniaková, Krejčíková a Vondroušová, Plíšková. Posledním postupujícím se stal i jediný mužský zástupce Tomáš Macháč.

Wimbledonská finalistka a česká jednička Karolína Plíšková porazila Francouzku Alizé Cornetovou, 66. tenistku světa, a vzájemnou bilanci vylepšila na 4:1. Při své olympijské premiéře začala Plíšková zostra, dvakrát prolomila jednatřicetileté Francouzce podání a vedla 3:0. Pak sama přišla o servis také, ale Cornetová ho v úvodní sadě nakonec neudržela ani jednou.



Setbol česká tenistka proměnila nechytatelným returnem a její pohodu krátce nato dokumentovalo i eso z druhého podání. Znovu si vypracovala vedení 3:0 a po hodině a třech minutách zápas ukončila. V druhém kole se utká se Španělkou Carlou Suárezovou, která vyřadila Ons Džabúrovou z Tuniska.

Ve čtyřhře splnily roli velkých favoritek Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, když v pohodě smetly tchajwanský pár Sie Jou-tie, Sü Tie-jü 6:2, 6:1. Výborným výkonem se prezentovala i druhá česká dvojice ve složení Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, které deklasovaly Číňanky Saj-saj, Tuan Jing-Jing 6:2, 6:0.

Kvitová nazaváhala

Postup slaví i Petra Kvitová, když porazila Italku Jasmine Paoliniovou ve dvou setech 6:4, 6:3. Bronzová medailistka z Ria 2016 Kvitová rozhodla první set v desáté hře, do té doby se oboustranně hrálo bez brejkbolů. V druhé sadě sice česká reprezentantka také přišla o podání, ale italské soupeřce ho dokázala sebrat dvakrát.

"Myslím, že mi šel po delší době servis, až na jeden game. To bylo překvapení a hodně mě držel, hlavně v prvním setu, protože jsem nemohla najít rytmus na return, což se mi povedlo v posledním gamu první sady. A dost možná to rozhodlo celý zápas, protože jsem se do toho dostala. A začala jsem se lépe pohybovat, lépe jsem umísťovala míče," řekla Kvitová.

V druhém kole tokijské dvouhry Kvitová nastoupí proti Belgičance Alison van Uytvanckové, kterou loni v jediném vzájemném utkání porazila. "Budu do toho muset chodit, aby neměla čas na tyhle svoje rozebíračky a vydržet, protože každý míč přijde úplně jinak. Bude to o tom, abych byla soustředěná, abych na tom byla dobře nohama a chodila do toho," řekla.

Petra Kvitová v zápase prvního kola

Mike Segar, Reuters



Macháč slaví postup

Postup slaví i Tomáš Macháč, který si poradil ve třech setech s Portugalcem Joao Sousou. Český tenista zvítězil 6:7, 6:4 a 6:4.

