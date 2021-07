Popáté odlétá na olympijské hry Barbora Špotáková. Poprvé to bylo v roce 2004 do Atén, naposledy letos do Tokia, kde chce svoji misi pod pěti kruhy zakončit. Z her už má doma dvě zlaté medaile a jeden bronz. Přidá česká oštěpařka další v Japonsku? „Nechám tam všechno. Můžu jedině překvapit, medailová očekávání by měla být spíš na jiných lidech,“ řekla před cestou do Japonska.

Za favoritku se sice nepovažuje, bez šancí rozhodně není. Naznačila je vítězstvím na závodech Diamantové ligy v Monaku, což byla poslední velká akce před olympiádou. „Potvrdilo se mi tam to, že si nevymýšlím a co řeknu platí. Že když řeknu na začátku sezony, že jsem na tom hůř a že se to bude lepšit, tak se tak i stane. Věřím, že moje bojovnost a soutěživost, co mám v sobě, zvládne kolikrát velké věci."

Z toho, že by to měla být její poslední olympiáda, smutná zatím není. „Spíš mi to přijde krásný. Se dvěma dětmi, ve čtyřiceti letech jedu na olympiádu. A ještě v docela dobré formě, to je optimistický fakt sám o sobě."

Náladu jí akorát kazí současná situace. „Nálada je trošku smíšená. Situace je pro sportovce a všechny nepříjemná, takže se člověk netěší tak, jako na předchozí olympiády. Jen doufám, že to tím nebude tolik ovlivněné, a že si pocit zlepším výkonem a případným úspěchem. Ten by určitě ty nepříjemnosti přebil,"je přesvědčená dvojnásobná olympijská vítězka.