Po pěti letech jste znovu vybojovala vítězství v zápase na olympijském turnaji. Byl to příjemný návrat do bojů pod pěti kruhy?

Skvělý. Musím říct, že to uteklo jako voda. Mezi Riem a Tokiem se stala spousta věcí a já jsem ráda, že mohu zažít olympiádu. Je to moje čtvrtá olympiáda, každá byla trochu jiná. Jsem vážně ráda, že v Tokiu mohu reprezentovat. Možná je to naposledy. A samozřejmě mě těší, že jsem v druhém kole.

Předvedla jste proti Italce Paoliniové výkon podle představ?

Myslím, že mi šel servis po delší době, až na jeden game. Bylo to pro mě překvapení. Hlavně v prvním setu jsem se mohla o podání opřít, což bylo důležité, protože jsem nemohla najít rytmus na returnu. Ale v posledním gamu první sady se to povedlo. A dost možná šlo o rozhodující okamžik zápasu. Pak jsem se začala i lépe pohybovat, lépe jsem umísťovala míče.

Petra Kvitová se raduje

Mike Segar, Reuters

Byla jste ráda, když se zápas Francouze Monfilse s Bělorusem Ivaškinem natahoval a nakonec trval tři hodiny, tudíž jste na kurt nemusela v největším vedru?

Moc jsem jim děkovala. Bylo pro mě lepší, že jsem musela čekat... Pro mě je obecně tohle podnebí těžké. Ale tím, že jsem šla hrát později, byla situace lepší. Nebyla už taková výheň, na kurtu byl částečně stín.

Těší relativně hladký vstup do turnaje i s ohledem na větší prostor se aklimatizovat pro případ, kdy budete muset jít na kurt v podmínkách připomínajících prádelnu?

Ona byla docela prádelna, tričko mám totálně propocené. První kola jsou vždy složitější. Jsem nervóznější, pak se nepohybuji úplně dobře. Určitě to byl fajn rozjezd z hlediska počasí. Když přijde prádelna, prostě přijde. Bude to další věc, s kterou budu bojovat. Nic s tím neudělám. Nemá smysl to řešit nějak extra dopředu.

Uklidňuje vás, že v Riu při tažení za bronzovou medailí byly podmínky podobné.

Nebyla tam úplně zima (usmívá se). Musím přiznat, že se mi to vybavilo.

Petra Kvitová v zápase prvního kola

Mike Segar, Reuters

Váš apartmán, v němž máte s Bárou Krejčíkovou, Markétou Vondroušovou a Karolínou Plíškovou každá svůj pokoj, má stoprocentní bilanci. Všechny jste prošly do druhého kola.

Je v tom strašně velké kouzlo, které ale nesmím prozradit...Před olympiádou v Riu asi nikdo nečekal, že tenis bude z českého pohledu hitem. Mám pocit, že jsme tehdy prolomili obraz tenisu, jako ne úplně populárního sportu. Snad se podaří navázat.

Těší vás, že máte prostor trávit společně více času?

Už jsme se poznali minulý rok při exhibicích během pandemie koronaviru. Tohle je něco jiného, protože jde o individuální záležitost. Ale nějakým způsobem musíme spolupracovat. Je fajn, že všechny vítězíme. Doufám, že nám vítězná série vydrží.