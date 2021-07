"Máme za sebou historii dominance. Možná ne vždycky jsme lidi uchvátili, ale vyhrávali jsme. Není obvyklé vidět tým USA prohrávat," řekl ESPN Lillard, který hraje v NBA za Portland. "Hodně lidí to bere jako konec světa, ale jsme profesionálové a naším úkolem je reprezentovat USA a udělat, co je třeba. Stále ještě můžeme dosáhnout na to, pro co jsme sem přijeli," dodal hráč, jemuž se stejně jako Kevinu Durantovi a Devinu Bookerovi nedařila v nedělním duelu střelba.

Američané nebyli příliš přesvědčiví už v přípravě, kdy podlehli Nigérii a Austrálii. Jejich dalším soupeřem v Tokiu bude Írán a na závěr skupiny česká reprezentace. "Myslím, že jsme se až moc snažili, místo toho, abychom prostě byli tím, kým jsme - nejlepšími hráči z NBA," řekl šestinásobný účastník Utkání hvězd Lillard po teprve šesté porážce týmu USA v olympijské historii.