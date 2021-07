S menším škobrtnutím ve druhém setu, přesto ale s přehledem. Barbora Krejčíková ve druhém kole olympijského turnaje v Tokiu vyřadila Kanaďanku Leylah Annie Fernandezovou a o postup do čtvrtfinále si to pravděpodobně rozdá s devátou nasazenou Belindou Bencicovou ze Švýcarska.

Krejčíková první set ovládla jednoznačně, soupeřce dovolila jen dvě hry a úvod duelu si pochvalovala. „Začala jsem dobře, první game jsem mohla hrát lépe, ale to byl rozjezd. Od prvního brejku jsem se dostala na koně," líčila v Ariake Parku, jímž se s přicházející frontou proháněl místy silný vítr, bezprostředně po utkání.

I druhá sada měla zprvu jednoznačný průběh, za téměř rozhodnutého stavu se ale stroj zadřel. „První set a do stavu 5:1 druhého jsem hrála opravdu solidně. Leylu znám, je to mladá tenistka, velice talentovaná. Čekala jsem, že se to někde zkomplikuje a bude to náročné. Hrála o každý balon a mně se to ke konci druhého setu nesešlo. Najednou začala hrát lépe než já, možná jsem byla až moc pasivní a nepomohla jsem si ani servisem. Najednou to bylo 5:4, ale pak mě zase podání podrželo. Jsem ráda, že jsem to dohrála ve dvou setech," oddechla si pětadvacetiletá senzace letošní sezony.

Česká tenisová kometa před odletem do Tokia ovládla turnaj WTA v Praze a po dvou vítězstvích v olympijském turnaji aktuálně drží sérii sedmi vítězství v řadě. „Mám z toho obrovskou radost. I když se necítím, nebo nehraju dobře, tak se s tím dokážu mentálně srovnat a za každé situace bojuju. Že bych mohla mít takovou šňůru, to bych nikdy nečekala. Je to ještě umocněné tím, že jsem na své první olympiádě, a hned ve třetím kole. Těším se, že si zahraju ještě jeden zápas. Nebo třeba ještě jeden?" říkala se šibalským úsměvem nečekaná vítězka letošního French Open.

Od bojů o medaile českou hráčku dělí teoreticky dva kroky. „Bylo by to hezký, ale je to ještě hodně daleká cesta. Musím jít kolo od kola, každý den předvést nejlepší výkon. Kdyby byla placka, bylo by to super. Ale zatím si myslím, že spíš nebude, jsou tu lepší hráčky. Já si to chci hlavně užívat, pořád se zlepšovat. Nemůžu chtít hned všechno," je nohama na zemi Krejčíková.