V tenisovém areálu Ariake Coliseum se českým tenistům zatím nebývale daří, a to dnes potvrdila famózním představením Markéta Vondroušová, která zdolala bývalou světovou jendičku a čtyřnásobnou grandslamovou vítězku Naomi Ósakaovou 6:1, 6:4. V úterním programu budou chtít na skvělé výsledky navázat v osmifinále také Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková. V mužské dvouhře se představí ve druhém kole také jediný Čech, kterým je Tomáš Macháč. Program na dvorcích v Tokiu ovlivňuje déšť, odehrané jsou zatím jen dvě utkání, která se hrála na centrálním dvorci pod zataženou střechou. Zapomínat ve výčtu zápasů nesmíme ani na soutěž dámské čtyřhry, ve které jsou největšími aspirantkami na titul Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které ve druhém kole doplňují také Karolína Plíšková s Markétou Vondroušovou. Obě dvojice čekají zápasy ještě v dnešním programu. Tradičně obsáhlý online přenos nabízí tradičně náš web Sport.cz. Přímý přenos pak vysílá program ČT Sport.

Pro Ósakaovou začal zápas jako ve zlém snu. Vondroušová jí hned v úvodním gamu sebrala podání, pak odvrátila dva brejkboly a zvýšila až na 4:0. Čtyřnásobná grandslamová vítězka, která v pátek v Tokiu zapálila olympijský oheň, často kazila a občas na dvorci působila až bezradně, protože sokolovská rodačka jí skoro každý míček dokázala vrátit.

Žebříčkový rozdíl 40 míst byl znát jen chvíli na začátku druhé sady, kdy Ósakaová vedla 2:0. Vondroušová však otočila na 3:2 a sebevědomý výkon vyšperkovala několika údery, k nimž se soupeřka ani nerozběhla. Při třetím mečbolu dopadl míč z rakety japonské favoritky do autu a osmifinálový zápas po hodině a osmi minutách skončil.

Ósakaová měla před olympijským turnajem dvouměsíční herní pauzu. Naposledy hrála na Roland Garros, z kterého po prvním kole odstoupila. Před pařížským grandslamem oznámila, že nebude mluvit s novináři na tiskových konferencích, protože se chce vyhnout stresu, což vyvolalo řadu většinou nesouhlasných reakcí. Ósakaová se pak rozhodla na čas z turnajů stáhnout, v Tokiu ale první i druhé kolo zvládla s přehledem.

Program olympijského tenisového turnaje dnes zbrzdil déšť. Kvůli nepříznivému počasí se v areálu Ariake hraje jen na centrálním kurtu pod zataženou střechou, ostatní zápasy včetně duelů Barbory Krejčíkové a Tomáše Macháče byly záhy přerušeny.

Karolínu Plíškovou čeká v osmifinále utkání s Italkou Camilou Giorgiovou. Na závěr dnešního tokijského programu by o čtvrtfinále měly hrát i deblové dvojice Krejčíková, Kateřina Siniaková a Plíšková, Vondroušová.

Už od 4 hodin SEČ měl jít do akce Barbora Krejčíková. Pětadvacetiletá rodačka z Ivančic táhne neuvěřitelnou sérii dvaadvaceti vítězství z 23 posledních utkání. Ve třetím kole olympijského turnaje jí los postavil do cesty Belindu Benčičovou, která se po nepříliš povedené sezoně ukazuje v japonské metropoli ve výborném světle, když jasně zdolala americkou kometu posledního roku Jessicu Pegulaovou v prvním kole, a pak i domácí naději Misaki Doiovou.

Jako druhá se na kurtu číslo 2, hned po krajance Krejčíkové, představí nedávná finalistka Wimbledonu Karolína Plíšková. Ta si trochu zkomplikovala zápas druhého kola se Španělkou Carlou Suarézovou Navarrovou, s kterou nakonec musela do tří setů. Teď ji čeká úplně jiný typ hráčky. Italská kráska Camila Giorgiová hraje hodně agresivně a zatím jí to na olympiádě hodně "píše". V dosavadních dvou zápasech ztratila jen devět gamů, a to měla v úvodním kole za soupeřku americkou ranařku Jennifer Bradyovou.

Italská tenistka Camila Giorgiová v prvním kole olympijského turnaje v Tokiu.

Patrick Semansky, ČTK/AP

Tomáš Macháč se chytil své šance reprezentovat Českou republiku na ssportovním svátku. V prvním kole předvedl cenný obrat proti zkušenému Portugalci Sousovi, teď ho čeká větší sousto. Světové číslo 13 Diego Schwartzman z Argentiny, u kterého už dávno neplatí, že by byl pouze výjiměčný antukář. I na tvrdém povrchu si vydobyl slušné renomé a jen málokdo s ním dokáže být v dlouhých výměnách úspěšný. Pokud se ale rodákovi z Berouna podaří dobře returnovat a využívat Argentincova slabšího servisu, pak bude žít i šance na dobrý výsledek.

Soutěž deblistek má na pořadu druhé kolo. Oba české páry své úvodní duely zvládly na jedničku a i dnes budou favoritkami. Los navíc vypadá přívětivě, ale pozor, zdání zde může klamat. Nasazené jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Sniakovou čekají Španělky Sara Sorribesová Tormová a Paula Badosaová. Hráčky z Pyrenejského poloostrova si doslova zamilovaly Tokio, obě zaznamenaly velké skalpy ve dvouhře (Badosaová zdolala Swiatekovou, Sorribesová pak Bartyovou) a pohodu našly i v deblovém turnaji - navíc jsou obě obrovské bojovnice. České vítězky z Roland Garros nečeká lehká práce.

České tenistky Karolína Plíšková (vlevo) a Markéta Vondroušová v utkání 1. kola olmypijského turnaje ve čtyřhře žen.

Piroschka Van De Wouw, Reuters

Papírově lehčí soupeřky pak má pár Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová. Česká dvojice, která se dala dohromady výhradně kvůli olympijskému turnaji, se střetne s brazilským párem ve složení Laura Pigossiová, Luisa Stefaniová. Kvalita jednotlivých hráček je výrazně vyšší na české straně, doufejme, že se projeví i na kurtu číslo 1, v posledním zápase v pořadí.