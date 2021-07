Plavkyně Barbora Seemanová postoupila na olympijských hrách v Tokiu na kraulařské dvoustovce do středečního finále. V novém českém rekordu 1:56,14 skončila v semifinále na pátém místě. Ve finále se představí pod pěti kruhy jako první česká plavkyně od roku 2000, kdy byl prsař Daniel Málek v Sydney pátý na stovce i dvoustovce. Kristýna Horská se v polohovém závodu na 200 metrů do finálové osmičky nedostala. Stejně jako v pondělní rozplavbě skončila na 16. místě. Jan Micka z rozplavby na 800 metrů volný způsob do osmičlenného finále nepostoupil. S časem 7:59,04 skončil na 28. místě.