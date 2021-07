Zamávala do kamery a hlavou jí proběhlo, že sen se právě plní. Postupem do semifinále olympijské krátké polohovky totiž Kristýna Horská překvapila i sebe samu. A po jarních peripetiích s uznáním splněného limitu cítila obrovskou úlevu a satisfakci.

A radost jí nemohl zkalit ani fakt, že v boji o finále obsadila poslední šestnáctou příčku. „Já z toho mám skvělý pocit. Byl to jeden ze snů. Jsem strašně spokojená, nečekala jsem, že bych tady semifinále mohla plavat," vyprávěla po doplavání.

O jakých snech mluvila? „První byl vůbec se na olympiádu dostat. A druhý zaplavat si tady osobní rekord, což se mi podařilo v rozplavbě," připomněla nové české maximum 2:12,21 min. „Semifinále bylo vlastně navíc. Asi si musím začít dávat vyšší cíle," usmívala se třiadvacetiletá reprezentantka.

Při zmínce o cestě za prvním snem ale zvážní. Právě ta byla totiž pořádně trnitá. Před pěti lety se Horská se zaplavaným B-limitem do nominace těsně nevešla. Tokio si zajistila ostrým A-limitem na trati 200 m prsa na mezinárodním mítinku v Taškentu, kde plavecká reprezentace startovala v rámci loňského podzimního soustředění.

Během jara ale přišel šok. Uzbečtí organizátoři byli po jiném mítinku nařčeni, že manipulují s časomírou ve snaze pomoci domácím plavcům k olympijské nominaci. A mezinárodní federace FINA v reakci anulovala všechny limity, které v Taškentu padly. Česká plavecká diplomacie nicméně úspěšně intervenovala a oprávněnost limitu Horské prokázala.

Jenže české reprezentantce se vysněný olympijský start až do vyřešení případu opět ztrácel před očima. „Bylo to nepříjemné. Když jsem se dozvěděla, že se mi limit možná nebude počítat, tak se mi trošku zhroutil svět. Navíc to bylo blbé v tom, že to bylo těsně před evropským šampionátem, a navíc jsem měla před státnicemi. Bylo to náročné," popisovala už s odstupem smířeně.

Na mistrovství Evropy pak pod tlakem nejistoty plavala pod svými možnostmi. „S výsledky jsem ale přesto spokojená. Byla jsem na sebe pyšná, že jsem to v těžké chvíli zvládla. Dva týdny na to jsem se dozvěděla, že se čas bude počítat. Ale nebrala jsem to jako samozřejmost a měla jsem ještě měsíc na to zaplavat limit znovu. Dala jsme do toho všechno, ale už jsem to nezvládla. Limit se ale počítal a myslím, že můžu být spokojená. A státnice mám za jedna," doplnila absolventka ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Nečekaný postup do semifinále ji pak pořádně nažhavil před prsařskou dvoustovkou, na níž splnila ostrý limit. „Na druhý individuální závod se moc těším. Nakoplo mě to, mám osobák i semifinále," potvrzovala Horská, kterou rozplavba závodu na 200 m prsa čeká ve středu večer tokijského času.