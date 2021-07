Markéta Vondroušová jako poslední česká zástupkyně ve dvouhře bojuje ve středečním programu olympijských her v Tokiu o postup do semifinále. Soupeřkou jí od 5:30 je Španělka Paula Badosaová. V ženské čtyřhře zbývá Česku ve hře pár Barbora Krejčíková, Kateřina Sinikaová, které hrají o postup do semifinále v 6:00 s australským párem Ashleigh Bartyová, Storm Sandersová. Oba zápasy můžete sledovat na Sport.cz v podrobných online reportážích.