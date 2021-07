Bezprostředně poté, co dokončila olympijský závod na horských kolech v Tokiu, začala Brazilka Jaqueline Mouraová přemýšlet nad další účastí pod pěti kruhy. Pětačtyřicetiletá sportovkyně ale nehodlá čekat tři roky na letní olympiádu do Paříže, startovat chce už příští rok v únoru v Pekingu jako běžkyně na lyžích

Mouraová se v úterý představila už na sedmých olympijských hrách, které v Tokiu absolvují i její krajané fotbalistka Formiga, jezdec na koni Rodrigo Pessoa a jachtař Robert Scheidt. Ani jeden z nich se ale nechystá do Pekingu, takže by se sportovní veteránka mohla stát brazilskou rekordmankou.

"Musím se přeorientovat za krátký čas. V březnu jsme přestali lyžovat a trénovali jsme na horských kolech. Nyní se musíme vrátit k posilování, abych získala zpět sílu trupu," uvedla Mouraová, jež v cross country obsadila 35. místo z 38 startujících.

Diváci při závodu žen v cross country na olympijských hrách v Tokiu.

Thibault Camus, ČTK/AP

Mouraová pochází z kopcovitého města Belo Horizonte a olympijský debut absolvovala na horském kole v Aténách 2004. Startovala i o čtyři roky později v Pekingu: mohla by se tedy stát první sportovkyní, jež bude závodit na letní i zimní olympiádě ve stejném městě.

Poté na deset let svět horských kol opustila, protože ji uchvátil sport, kterému se teplomilní Brazilci prakticky nevěnují: lyžování. I když s ním začala až v 29 letech, využila slabé konkurence mezi svými krajany a představila se v běhu na lyžích na čtyřech ZOH od roku 2006 do roku 2018. V Soči 2014 navíc do svého repertoáru přidala i biatlon.

"Díky tomu, že jsem běhala na lyžích, jsem se vrátila na horská kola mnohem silnější," uvedla Mouraová, jež jako bikerka nezávodila na domácích olympijských hrách v Riu de Janeiro, protože se v té době plně koncentrovala na běžky. "Běžky mi pomáhají, protože předtím jsem byla na kole 12 měsíců. Teď v zimě lyžuju a na kolo se vracím s mnohem větší chutí, takže je to i dobré pro psychiku," řekla matka dvou dětí.

Svou kariéru bikerky považuje Tokiem za uzavřenou. "Užívala jsem si to, protože to byly mé poslední hry na horském kole. Nejezdila jsem na něm deset let od roku 2008 do roku 2018. Když jsem se rozhodla vrátit, stala jsem se mistryní Brazílie, získala medaili na Panamerických hrách a nyní přišla třešnička na dortu - start na olympiádě," řekla Mouraová, jež je podobnou obojživelnicí, i když ne tak úspěšnou, jako Češka Kateřina Neumannová či Kanaďanka Clara Hughesová. Olympijská vítězka v běhu na lyžích Neumannová se zúčastnila na horských kolech OH v Atlantě, Hughesová má olympijské medaile ze silniční cyklistiky a rychlobruslení.