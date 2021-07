Čtyřiadvacetiletá Bilesová, která si čtyřmi zlaty podmanila Rio, odůvodnila svoji indispozici psychickými problémy, ostatně podobně jako v minulosti Ósakaová. „Na přeskoku jsem chtěla udělat dvě a půl otočky a nevyšlo to. Vím, že to pro mě není typické, štve mě, že se to stalo zrovna na olympiádě, ale po posledním roce mě to nepřekvapuje," přiznala.

Majitelka rekordních 19 světových titulů si posteskla už po kvalifikaci, že na svých ramenou cítí tíhu celého světa. „Když jsem se šla rozcvičit, bylo to jako boj s démony. Řekla jsem si, že musím dát svoji hrdost stranou a zabojovat pro tým. Ale nakonec jsem musela udělat to nejlepší pro sebe a svoje mentální zdraví," přiznala, že její psychika dostávala hodně zabrat a terapie i léky pomohly jen částečně.

„Nevěřím si jako dřív. Nevím, jestli je to věkem, ale jsem při gymnastice nervóznější, už to není zábava. Bolí mě srdce, že teď to, co miluju, dělám jen pro to, abych uspokojila ostatní," vykládala a tiskovce a propukla v pláč.

Ve čtvrtek je na programu finále víceboje. I s ženou, která by za normálních okolností byla největší favoritkou? „Dám si den pauzu a pak uvidíme. Ale gymnastika není všechno, v životě toho je mnohem víc," naznačila.