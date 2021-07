Dvaatřicetiletá rodačka z polského Belchatówa reprezentující Německo však podobným názorům nerozumí. Svého kouče se naopak zastala a vysvětlila, že jde o součást předzápasového rituálu.

„Svého trenéra jsem o to požádala, takže ho prosím neobviňujte. Potřebuji to před svými zápasy, abych se vyburcovala. Trenér prostě dělá pouze to, co po něm chci, aby mě nastartoval," uvedla někdejší bronzová medailistka z MS na svém Instagramu.

A czo tu się odpoliczkowało w ogóle?! pic.twitter.com/mX2r9rMMTA — Mischa Von Jadczak (@michaljadczak) July 27, 2021

Trajdosové však netradiční rituál mezi nejlepších šestnáct ve váhové kategorii do 63 kilogramů nepomohl, když nestačila na Maďarku Szofi Özbasovou.