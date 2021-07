Čeští plážoví volejbalisté přiletěli do Tokia ve skvělé formě, v březnu vyhráli turnaj Světového okruhu v Dauhá a medaili letos získali i na dalších dvou elitních světových akcích. Po Perušičově pozitivním testu na koronavirus se však zdálo, že přijdou o celý turnaj. Nakonec jim byl zkontumován jen zápas s lotyšským párem Martins Plavinš, Edgars Točs a šanci zasáhnout do her dostali.

Po deseti dnech v karanténě Perušič se Schweinerem ve středu absolvovali seznamovací trénink na olympijském kurtu a dnes proti Mexičanům hráli o naději. Zpočátku za rozehranými soupeři zaostávali, prohráli 17:21, ale ve druhém setu už je nepustili ani jednou do vedení a slavili dílčí úspěch 21:16. Zkrácenou sadu Češi ovládli po závěrečném Schweinerově bloku 16:14.

V sobotu český pár vyzve úřadující mistry světa Olega Stojanovského s Vjačeslavem Krasilnikovem z Ruska. Z každé ze šesti skupin do osmifinále přímo postoupí dva týmy a dva nejlepší ze třetích míst. Zbývající čtyři páry ze třetích míst se utkají v předkole o zbylá dvě místa.

Covid zdecimoval celou českou beachvolejbalovou výpravu na olympiádě. Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou kvůli pozitivnímu testu prvně jmenované o svůj start přišly.