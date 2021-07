Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková slaví postup do finále.

Představuje zvládnuté semifinále a jistota medaile i v případě prohry v posledním utkání turnaje velkou úlevu?

Kateřina Siniaková: Ještě nemáme splněno. V neděli půjdeme na kurt s cílem slyšet po zápase českou hymnu!

Barbora Krejčíková: Na turnajích během roku sice taky reprezentujeme, ale olympiáda je prostě něco jiného. Reprezentujeme Česko. Hrajeme pro lidi. Snad na nás fanoušci doma budou hrdí a užijí si finále s námi. Dosud nás neuvěřitelně podporovali, přišlo obrovské množství hezkých zpráv. Všem chceme moc poděkovat. Do posledního zápasu dáme všechno.

Jde o hodně odlišný pocit proti běžným turnajům, kde se počítá jedině vítězství a body do žebříčku?

Barbora Krejčíková: Olympiáda je jinačí. Medaili už nám nikdo nevezeme. Jsme šťastné, že ji budeme mít. Já budu určitě zase brečet, ať už budeme mít zlato nebo stříbro. Vnímám boje na olympiádě jinak. Je to děsně emociálně silný zážitek. Ohromně hluboký.

Co bylo klíčem k triumfu nad ruskou dvojici?

Kateřina Siniaková: Bojovnost. A taky skvělý vstup do supertie-breaku. Ten jsme hrály fakt dobře.

Právě po druhé sadě, před začátkem klíčových výměn, jste na lavičce hodně debatovaly. Co jste řešily?

Barbora Krejčíková: Věděly jsme, že začnu podávat, takže jsme si ujasňovaly, co jak zahrajeme. Samozřejmě jsme se burcovaly, že budeme makat a bojovat. Chtěly jsme hlavně odevzdat maximum. Oplatily jsme jim porážku z Wimbledonu, která byla hodně bolestivá, když jsme prohrály ve třetím setu.

Vesninová a Kuděrmětovová gratulují českým tenistkám k postupu do finále.

Edgard Garrido, Reuters

Potřetí v řadě jste na turnaji zvládly supertie-break. Jde o otázku pevnějších nervů?

Barbora Krejčíková: Myslím, že je to otázka štěstí. Hodně velkého štěstí. Stálo při nás.

Vážně jde jenom o štěstí?

Kateřina Siniaková: Musí tam být stoprocentní koncentrace, protože výměny jdou rychle za sebou. Každý míč je třeba hrát tak, abychom na konci nelitovaly, že jsme něco podcenily.

Šéf tenisové výpravy Petr Pála vás z tribuny neustále nabádal, ať hrajete tvrdě, ofenzivě a nenecháte se zatlačit do defenzivy. Bylo důležité udržet statečnost?

Barbora Krejčíková: Odvaha je hodně důležitá. Celý zápas jsem si říkala, že do toho musíme jít aktivně. I za cenu chyb, za cenu toho, že zkazíme. Pořád útočit. I na soupeřky to padne, začnou kazit a znervózní. V tom supertie-breaku jsme hrály lépe, lépe jsme si to připravily, byly jsme lepší, měly jsme více vítězných míčů. Zaslouženě jsme vyhrály.

Je pro vás i přes všechny zkušenosti důležitá podpora realizačního týmu na tribuně, který vás hnal za postupem hlasivkami a potleskem?

Kateřina Siniaková: Je super, že si zase lékaři a další členové štábu našli čas, přišli a podporovali nás. Patří jim obrovský dík. Když se hraje bez diváků, je důležitá každá podpora. Byli hodně slyšet.

Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou slaví postup do finále.

Edgard Garrido, Reuters

Nyní vás čekají dva dny volna. Budete před finále hlavně odpočívat?

Kateřina Siniaková: Já určitě půjdu trénovat. A nechci mít dva dny volno.

Barbora Krejčíková: Raději bys hrála v sobotu o třetí místo?

Kateřina Siniaková: Ne, to určitě ne. Ale dva dny čekání na rozhodující zápas budou dlouhé... Půjdu trénovat, užiju si olympijskou atmosféru ve vesnici a budu fandit ostatním českým sportovcům.

Barbora Krejčíková: Já budu hlavně odpočívat po náročném programu, který jsem měla. Ale stejně si půjdu zahrát. Dva dny bez tenisu by nebyly ideální. Budu s Kateřinou v klubovně, budeme podporovat ostatní reprezentanty. Máme obrovskou radost, protože jsme se dozvěděly, že ve střelbě kluci vyhráli zlato a stříbro. Těšíme se, až je uvidíme s medailí. A jsme rády, že přispějeme do medailové sbírky.