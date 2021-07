Lukáše Krpálka na olympijském trůnu ve váze do 100 kg vystřídal japonský judista Aaron Wolf. Ve finále her v Tokiu porazil Korejce Čo Ku-hama. Další triumf pro domácí zápasníky přidala mezi ženami do 78 kg Šori Hamadaová, která si poradila s Madeleine Malongaovou z Francie.