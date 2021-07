Co tomu říkáte?

Je to naprostá pecka. Úžasná věc a obrovský Jirkův úspěch. Hrozně moc jsme mu drželi palce. To, že stříbro bral David Kostelecký, který je téměř ze sousední vesnice, a navíc velký Jirkův kamarád, to jen umocňuje. Je to naprosto unikátní situace.

Sledoval jste finále v televizi?

Bohužel ne. Nemohl jsem. Stavíme novou školu, měli jsme naplánovaný kontrolní den. Ale obě děvčata z našeho obecního úřadu, paní sekretářka s paní účetní, mě průběžně informovaly, jak si naši borci ve fantastickém závodě vedou. Všechno jsem měl z první ruky.

Vy Jiřího Liptáka znáte osobně?

Velmi dobře. V minulosti byl dokonce nějakou dobu u nás v Rajhradicích členem zastupitelstva. Řešili jsme spolu obecní problémy. I teď býváme v kontaktu. Jakmile jsem se dozvěděl, že olympiádu vyhrál, poslal jsem mu blahopřejnou esemesku.

Jak byste čerstvého olympijského šampiona charakterizoval?

Je hodně ctižádostivý. Kdyby nebyl, nemohl by tolika úspěchů dosáhnout. Je to dobrej kluk, všichni ho u nás mají rádi.

Berete to i tak, že jeho prvenství vaši obec hodně zviditelnilo?

Olympiáda je sportovními fandy enormně sledovaná. Když se k nám z Tokia vrátí borec s olympijským zlatem, je to určitě pro Rajhradice velmi dobrá reklama. Pokládám to ovšem za podružný efekt. To zlato vybojoval Jirka, a on je ten hrdina. Já z toho ale mám pochopitelně obrovskou radost. Je to pro nás naprosto výjimečná situace, která se nemusí v budoucnu hned tak opakovat.

Čeští medailisté David Kostelecký (vlevo) a Jiří Lipták

Ann Wang, Reuters

Chystáte v Rajhradicích nějakou slávu?

Už jsem kontaktoval starostku Holasic, které leží pár kilometrů od nás, a kde žije pan Kostelecký, jenž skončil druhý za Jirkou. Domluvili jsme se, že uspořádáme nějaké společné veřejné setkání či besedu. Rozhodli jsme se ale, že nejdřív necháme kluky trochu vydechnout. I tak teď budou mít po návratu různých akcí hrozně moc. Až to největší šílenství kolem nich trochu pomine, sejdeme se s nimi zhruba v polovině srpna i u nás.

Se stříbrným Davidem Kosteleckým se taky znáte osobně?

Ne tolik, ale párkrát jsme se potkali. Pamatuju si, že mě kdysi zasvěcoval do tajů sportovní střelby. Takže budu moc rád, když se i s ním po čase zase uvidím.