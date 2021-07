Osmadvacetiletý český reprezentant vylepšil svůj výsledek z předešlých her v Riu de Janeiro, kde získal bronz.

Prskavec získal v Tokiu pro Česku druhou zlatou medaili po střelci Jiřím Liptákovi a celkově pátý cenný kov. Na kanále Kasai se mezi trojici nejlepších prosadil i kanoista Lukáš Rohan, který vybojoval stříbro.

Úřadující mistr světa Prskavec postoupil do závěrečných bojů o titul z prvního místa v semifinále a startoval tak jako úplně poslední, z čehož neměl příliš velkou radost. "Na druhou stranu je to trošku sen, dát to z poslední pozice," řekl před startem.

S tlakem se ale vyrovnal, nechyboval a na druhém mezičase měl náskok více než čtyři sekundy na v té chvíli vedoucího Grigara. V závěrečné části oproti čtyřiadvacetiletému Slovákovi lehce ztratil, ale přesto měl v cíli propastný náskok 3,22 sekundy. Svoji poslední jízdu v Tokiu zajel v nejrychlejším čase dne 91,63.