„Byl to pro mě nesmírně těžký zápas. Když jsem sledoval ostatní kategorie a viděl, jak Japonci dominují, bylo těžké přijmout, že zrovna v semifinále narazím na Japonce. Přestože se mi ho podařilo dva roky zpátky porazit na mistrovství světa, měl jsem z toho zápasu velké obavy," přiznal český judista v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Možná to i bylo vidět, že ten začátek zápasu byl pasivní a od obou z nás opatrný. Ale vyplatilo se počkat. Podařilo se mi dát ten chvat, který jsem plánoval už v normální časové době. Ale pořád jsem se bál ho dát, aby se to neotočilo," popisoval zpětně svůj taktický plán.

Lukáš Krpálek (vlevo) v souboji s Japoncem Hisajošim Harasawou

Vincent Thian, ČTK/AP

Teď už má jisté nejhůře stříbrnou medaili, ale pochopitelně by si moc rád zopakoval zlatou radost z Ria: „Nespokojím se jen tak s něčím. I když už je medaile na krku, chci do zápasu o zlato dát všechno. Bude to zase nesmírně těžký zápas, ale už není na co šetřit síly."

Radost Lukáše Krpálka po postupu do finále olympijského turnaje.

Sergio Perez, Reuters

Krpálek si při jistotě zisku druhé olympijské medaile upevnil pozici nejúspěšnějšího českého judisty v historii.

Ve čtvrtfinále Krpálek zdolal Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva „Věděli jsme, že Mahdžúb bude těžký soupeř. Zbytečně jsem se nabízel, dával jsem mu spoustu šancí mě hodit. To budeme muset v dalších zápasech odstranit," úkoloval se Lukáš Krpálek po úspěšném vstupu do olympijského turnaje.

Ve čtvrtfinále trochu překvapivě nenarazil na dvojnásobného bronzového medailistu Grola, kterého za pouhých pětadvacet sekund porazil na ippon Uzbek Oltibojev. „Musím se maximálně připravit, aby se nestalo něco podobného. Abych nezachrápal nějakou techniku a neprohrál úplně stejně," plánoval český vítěz z Ria. A byl úspěšný.

Krpálek se pokusí pět let po triumfu v Riu de Janeiro v kategorii do 100 kilogramů zaútočit na cenný kov i v soutěži nad 100 kilogramů. Zlatou medaili obhajuje legendární Francouz Teddy Riner, ale prohrál ve čtvrtfinále s Rusem Tamerlanem Bašajevem a třetí triumf v řadě nezíská.

Olympijskou vítězkou v judu v nejtěžší váhové kategorii se stala Japonka Akira Soneová a vybojovala v Tokiu pro domácí zemi už deváté zlato.