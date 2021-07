Jihoafrická golfistka Paula Retová je dalším sportovcem, který kvůli pozitivnímu testu na koronavirus přijde o start na olympijských hrách v Tokiu. V soutěži ji nahradí Indka Dikša Dagarová. Turnaj golfistek začne ve středu, zasáhne do něj i česká reprezentantka Klára Spilková.

Covid-19 poznamenal také startovní pole mužského turnaje, v kterém se nemohli představit Španěl John Rahm a Američan Bryson DeChambeau.

V dějišti her se dál objevují nové případy nákazy koronavirem. Dnes organizátoři informovali o dosud nejvyšším denním přírůstku - 27 nakažených. O den dříve jich bylo 24. Totožnost nakažených pořadatelé nezveřejňují.

Dosud bylo v souvislosti s hrami podle agentury SID zachyceno 220 případů nákazy, z toho 27 bylo u sportovců. Počty nakažených momentálně rostou v celém Japonsku.

Dva nejmenovaní australští atleti a jeden člen realizačního týmu musí zůstat do konce her v karanténě kvůli kontaktu s americkým mistrem světa ve skoku o tyči Samem Kendricksem, který měl pozitivní test. Krátce byl kvůli tomu ve čtvrtek izolován celý australský atletický tým. Všichni mají podle šéfa týmu Iana Chestermana negativní testy, ale Kendricksovy tři blízké kontakty zůstanou v karanténě. Australané doplatili na to, že se s americkým tyčkařem při pozdravu objali a podali si ruce. Podle týmového lékaře mají všichni tři očkování proti covidu-19.