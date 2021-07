„Nikdy jsem takhle kvůli cizímu úspěchu nebrečel," přiznává judista Daniel Pochop. Ještě dlouho po skončení finále nebyl schopný slov. „Jsem hrozně rád, že Lukáš vyhrál podruhé, protože to zase zvedne úroveň našeho sportu a judo bude víc vidět."

„Dojetí je velké, rezonuje mi celé tělo. Je to neskutečné, nedá se to popsat slovy. Emotivnější než bylo zlato z Ria. Krpoš udělal možná něco, co už dalších sto let nezažijeme," popisuje masér Erik Hlaváček.

„I já brečela dojetím. Hrozně moc mu to přeju, protože s ním pracuju jako fyzioterapeutka, takže vím, kolik sil ho to stojí a jak moc ho to bolí. Je to neskutečný bojovník," doplňuje Drahomíra Sedmidubská.

Olympijskému vítězi z Ria a Tokia pak vzkazuje: „Lukáši, jsi boží! Udělal jsi mi strašnou radost, už se těším, až se uvidíme a oslavíme to."

Erik Hlaváček tento vzkaz ještě doplňuje jednou prosbou. Přál by si hattrick. „Ještě vydrž do Paříže, ať si to můžeme zopakovat!"