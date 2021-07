Je to zkušenost, o které budou jednou vyprávět vnoučatům. Na olympijských hrách si čeští basketbalisté zahrají s dlouhodobě nejlepším týmem planety z USA. Jenže v sobotu od 14:00 SELČ na palubovku Saitama Areny nevyrážejí sbírat zážitky, ale rvát se o čtvrtfinále.

Nejpřímější cesta k jistému postupu vede přes vítězství. Jenže Američané na olympijských hrách prohráli za posledních sedmnáct let jen jednou, na úvod turnaje v Tokiu s Francií. Pravděpodobnější scénář je tak boj o co nejlepší skóre, které bude rozhodovat při poměřování celků na třetích místech ve všech třech skupinách. Nejhorší z nich se s turnajem rozloučí.

Jaká je situace před posledními zápasy skupiny? Češi mají po šestibodové výhře nad Íránem a porážce s Francii o 20 bodů skóre -14. Lepší výchozí pozici před posledními zápasy mají Němci ve skupině B, kteří stejně jako Česko jednou vyhráli, ale mají lepší skóre -3, a v posledním zápase je čekají favorizovaní Australané.

Ve skupině C jsou zatím bez výhry Argentinci (skóre -28) a Japonci (-46), jejichž vzájemný zápas se hraje v neděli, a tak jeho vítěz už bude vědět, o kolik bodů potřebovat vyhrát, aby pod sebe dostal při očekávaných výsledcích český nebo německý tým.

„Já doufám, že žádné propočty řešit nebudeme. Řešilo se to s Íránem a pustili jsme vedení o dvacet bodů, což byla škoda. Doufám, že na to nebudeme myslet a budeme hrát svoji hru," věří pivot Jan Veselý, jeden z lídrů týmu.

S nejlepšími hráči světa se v minulosti potkával v NBA, kromě něj má zkušenosti s nejslavnější ligou světa už jen současný rozehrávač Chicaga Bulls Tomáš Satoranský. „Je pravda, že nejdu do ničeho neznámého, můžu podpořit tým radami, ale v reprezentaci mají ti hráči často jinou roli, než když jsou v klubu hvězdami," připomíná.

Pro zbytek kádru se zkušenost s americkým basketbalem vztahuje jen ke světovému šampionátu v Číně, kde předloni Češi začali své úspěšné tažení porážkou s USA 67:88.

„Co jsem si říkal, když jsem viděl, že je potkáme i tady? Že je nuda hrát s nimi každý druhý rok," pousmál se Jaromír Bohačík. „Ale vážně, zahrát si proti USA je něco speciálního. Může nám pomoct, že už jsme s nimi hráli a nebudeme tak nervózní. Ale ten tým je jinde než ostatní soupeři. Všichni je chtějí vidět a my máme možnost se s nimi poměřit," těší se.

Označení Dream Team už není tak přiléhavé jako při jeho premiéře na OH v Barceloně, ale stále má sestava v čele s trojnásobným nejlepším střelcem NBA Kevinem Durantem zvuk. „Nejsou tam všichni top hráči, ale pořád jsou ve svých klubech hodně platní. Určitě nebudou chtít dopustit po porážce s Francií další překvapení, ale my nemáme co ztratit," hlásí Veselý.