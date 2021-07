Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach označil za obdivuhodné, jak se slavná gymnastka Simone Bilesová postavila ke svým psychickým problémům. Hvězdná Američanka odstoupila na OH v Tokiu ze soutěže družstev a nenastoupila do finále víceboje s přiznáním, že se musí soustředit na své duševní zdraví.

"Můžu říct jen to, že jsme s ní," uvedl Bach v rozhovoru s malou skupinou novinářů v Tokiu.

Bilesová si vysloužila od velké části veřejnosti ocenění za to, že se nebála o své nejistotě a psychických démonech promluvit. To přišlo obdivuhodné i šéfovi MOV. "Měl jsem krátkou příležitost s ní mluvit bezprostředně po soutěži družstev. Opravdu obdivuju, jak se s tou situací vyrovnává," řekl Bach, sám olympijský vítěz v šermu z roku 1976.

From a gymnast friend regarding Simone Biles 🐐❤️ pic.twitter.com/4eWPIgi4yf — Brandon Marino (@TheBatMarino) July 27, 2021

"Přiznala, že má problém. Už to je odvážné. Kdo by před rokem měl odvahu připustit, že má potíže s psychickým zdravím?" uvedl Bach, jenž ocenil i další věc: "Fandění reprezentačním kolegyním. Přišla a podporovala svou náhradnici ve finále víceboje. To je obrovská lidská kvalita a olympijský duch v ryzí podobě," dodal německý funkcionář.

Nástupkyní Bilesové na vícebojařském trůnu se stala její krajanka Sunisa Leeová. Čtyřnásobná šampionka z Ria de Janeiro Bilesová by se mohla v Tokiu představit ve čtyřech finále na nářadích, ale zatím není jasné, zda do nich nastoupí.