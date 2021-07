"Napadlo to kamaráda, který se mě ptal, jestli bych ty kruhy dokázal na hřišti vytvořit. Původně pomýšlel na hlavní fotbalové hřiště, ale to bylo jednak čerstvě posekané a hlavně na něm příští týden začíná sezona, takže by asi vedení klubu nebylo příliš nadšené," řekl ČTK Kubeš.

Myšlenka se mu ale líbila a začal pracovat na jejím uskutečnění na tréninkovém hřišti fotbalové přípravky. "Začali jsme to s kluky z fotbalové přípravky vyměřovat, ale po chvíli jsme museli jednoho z nich poslat pro čtverečkový papír a kružítko. Potřeboval jsem vědět, kam umístit středy těch kruhů," podotkl správce sportovního areálu.

Pak přišel na řadu kolík a provázek se štětcem a pomocí latexu, kterým se značí fotbalová hřiště, si předkreslil kruhy do trávy. Nakonec je do porostu vysekal malou pojezdovou sekačkou. Kruhy mají průměr deset metrů a celý znak se rozkládá na ploše 26 na 16 metrů. "Lidem se to líbí a malé děti se dneska vyřádily, běhaly na těch kruzích jako v bludišti," uvedl Kubeš. Rajhradičtí kruhy vyfotografovali z výšky a snímky umístili na facebookový profil obce.

S výsledkem své práce ale Marek Kubeš tak docela spokojený není. "Až dneska mě upozornili, že jsem ty kruhy domrvil. Ta horní řada kruhů se totiž nemá protínat. Ale až Jirka vyhraje na olympiádě podruhé, už budu vědět, jak na to," podotkl se smíchem.