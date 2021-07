Dva účastníci olympijských her nakažení koronavirem museli být v Tokiu hospitalizováni - ilustrační foto.

Mluvčí her Masa Takaja uvedl, že se pořadatelům podařilo poskytnout izolovaným více prostoru mimo jejich pokoje a jejich kolegové z týmu jim mohou přinést jídlo. "Situace je lepší. Snažíme se o flexibilnější přístup, který by jim vyhovoval," citovala Takaju agentura Reuters. "Rádi bychom jim vyjádřili hluboké sympatie. Musí to být srdcervoucí," uvedl mluvčí na adresu pozitivně testovaných sportovců.

Kvůli nevyhovujícím podmínkám izolovaných olympioniků se na Mezinárodní olympijský výbor obrátila nezávislá organizace zastupující německé sportovce. "Vypadá to groteskně, že pozitivně testovaní sportovci musí trávit karanténu v podmínkách, které se podobají vězení, zatímco členové MOV bydlí v drahých luxusních hotelech a dostávají vysoké diety," řekl podle Reuters Maximilian Klein z Athleten Deutschland.

"Jsou tu opatření, o kterých rozhodly japonské zdravotnické úřady, a s tím mnoho nenaděláme. Ale něco udělat lze," prohlásil mluvčí MOV Mark Adams.

Do karantény či izolace už musely v Tokiu desítky sportovců a členů doprovodu.