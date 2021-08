Čeští reprezentanti v jezdecké všestrannosti Miloslav Příhoda a Miroslav Trunda se při olympijském debutu do pětadvacetičlenného finále neprobojovali. Příhoda nasbíral ve čtyřdenní soutěži složené z drezury, terénní jízdy a dnešního parkuru dohromady 68,40 trestného bodu a obsadil s valachem Ferreolusem 33. místo. Trunda skončil s klisnou Shutterflyke s počtem 101,70 bodu devětatřicátý.

Před odpoledním finále jednotlivců, které začalo ve 13:45 SELČ, vede s bilancí 25,60 Němka Julia Krajewská o dva body před Britem Oliverem Townendem. Ten už má zajištěné zlato v soutěži týmů, v níž s Tomem McEwenem a Laurou Collettovou porazili druhou Austrálii. Bronz získala Francie.

Čeští jezdci vstupovali do závěrečného vystoupení v parkuru už jen s malou šancí na postup. Příhodovi patřilo 36. místo, Trunda byl dokonce sedmačtyřicátý. Jednatřicetiletý rodák z Kutné Hory Příhoda ale zajel povedený program, inkasoval jen čtyři trestné body a polepšil si v konečném pořadí o tři příčky. Od první pětadvacítky jej dělilo 21,20 trestného bodu.

Také o šest let starší Trunda se vyvaroval na závěr svého vystoupení větších chyb, dostal pouze 12 trestných bodů a po odstoupení některých soupeřů se posunul do první čtyřicítky.

Z českých jezdců se do olympijských her zapojí v úterý také Aleš Opatrný, Anna Kellnerová a Kamil Papoušek, kteří budou startovat v parkuru. O tři dny později je na programu týmová soutěž, do níž reprezentační výběr zasáhne po 85 letech.