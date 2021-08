Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková nezvládla v Tokiu kvalifikaci, hodila jen 60,52 metru a ve finále bude scházet. Lada Vondrová postoupila do olympijského semifinále na trati 400 metrů z třetího místa v rozběhu v osobním rekordu 51,14 sekundy. Juniorská mistryně světa Barbora Malíková při svém prvním startu na velké seniorské soutěži dosáhla času 52,83 sekundy a nepostoupila. Oštěpařka Nikola Ogrodníková v olympijské kvalifikaci zapsala jen 60,03 metru a ve finále pravděpodobně nebude.

Vondrová ubrala pět setin z času, jímž před třemi týdny v Tallinnu vyhrála mistrovství Evropy do 23 let. Za vítězkou rozběhu, majitelkou devíti olympijských medailí Američankou Allyson Felixovou, v cílové rovince stáhla ztrátu a skvělým finišem proklouzla do semifinále. V něm byla už před dvěma lety na mistrovství světa v Dauhá.

Malíková se naopak nepřiblížila svému času 51,23, jímž v Tallinnu získala stříbro. Ve svém rozběhu, který byl ze všech nejrychlejší, doběhla šestá. Obhájkyně zlata Shaunae Millerová-Uibová z Baham hladce vyhrála svůj rozběh za 50,50 a ještě šetřila síly na večerní finále na poloviční trati.

Ogrodníková, pátá žena letošních světových tabulek, vstoupila do kvalifikace jako první z českého tria. První pokus mířil za kvalifikační limit 63 metrů, ale přešlápla a pak už se k němu nepřiblížila. O postup budou ve druhé skupině bojovat dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková a Irena Gillarová.

Portugalský trojskokan Pedro Pichardo předvedl pokus dlouhý 17,71 metru, což byl nejlepší kvalifikační výsledek olympijské historie. Jen těsně z dvanáctého místa se do finále dostal bronzový medailista z mistrovství světa Hugues Zango z Burkiny Faso, který letos jako první v hale skočil za osmnáct metrů. Tentokrát pro něj zůstala nepřekonatelná sedmnáctimetrová hranice.

V rozbězích na 1500 metrů byl nejrychlejší Belgičan Ismael Debjani. Mezi vyřazenými je prostřední z norské bratrské dvojice Filip Ingebrigtsen, mistr Evropy z roku 2016. Jeho mladší bratr Jacob v semifinále bude. Už dříve oznámil, že 5000 metrů nepoběží.