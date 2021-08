V devatenácti letech byla nejmladší Českou v olympijské výpravě a svůj debut pod pěti kruhy si Barbora Malíková představovala jinak. Její pověstný drtivý finiš, kterým naposledy vytáhla českou štafetu ke zlatu na mistrovství Evropy do 23 let, nepřišel, s časem 52,83 s zůstala daleko od semifinálového postupu.

Třetí vrchol sezony během krátké doby byl už pro její tělo moc. Nejprve upínala síly k mistrovství republiky ve Zlíně, kde si výrazným osobním rekordem 51,23 s zajistila olympijský start. Pak si doběhla pro stříbro a štafetový bronz v Tallinnu na ME do 23 let, a teď olympiáda.

„Určitě se to podepsalo. Po Tallinnu jsem si chtěla dát chvilku volno, ale přišla nějaká rýma, v závěrečné přípravě mě zase bolela noha. Ale nechci se vymlouvat. Byla to dlouhá sezona, úplně jsem to nezvládla a budu muset přitrénovat, abych zvládala i takové závody ke konci sezony," přiznala.

Na semifinále stačil čas 51,91 s. „My si s Ladou říkaly, že když poběžíme jako v Tallinnu, máme postup na 90 procent jistý. Ale bohužel síly už tam nebyly," zalitovala, že nenavázala na svoji parťačku z ME do 23 let Vondrovou, která si osobním rekordem v Tokiu semifinále vybojovala.

🚨 Skvělé zprávy letí z Olympijského stadionu! 🇨🇿 Atletka Lada Vondrová postupuje v osobním rekordu do semifinále na hladké čtvrtce! 👏 Super závod, Lado! #olympijsky #olympijskytym #CzechAthletics 📸 Getty Images pic.twitter.com/Mes5BbcPda — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 3, 2021

Pro Malíkovou už sezona skončila, po krátké zastávce doma vyrazí do USA studovat na univerzitu Virginia Tech. „Těším se, až si trochu odpočinu, budu mít zhruba měsíc pauzu od běhání, jen budu cvičit," plánuje. Ale semestr v oboru průmyslový design jí startuje už 23. srpna. „Od něčeho si odpočinu, něco bude složitější, ale těším se na změnu prostředí, že se něco přiučím a dá mi to něco do života," hlásí atletka opavského Sokola.

Doma ji tak po návratu z Tokia čeká rychlé vybalení, vyprání a pak už zase balení. „Dělám si seznam, co potřebuju koupit, abych tam hned první den nemusela nakupovat jak splašená. Třeba metr si chci pořídit, abych si to v ubytku mohla vyměřit a koupit třeba koberec, plánuje s úsměvem Malíková.

Pojďte s námi na dálku fandit! 🙌 V Tokiu zítra premiérově startuje v běhu na 400 metrů Barbora Malíková, sportovkyně CISO, s nímž jsme právě kvůli podpoře talentovaných sportovců z regionu letos navázali partnerství! 🏃‍♀️ Tak držíme palce! pic.twitter.com/uwU6gvvdZK — Liberty Ostrava (@LibertyOstrava) August 2, 2021

Věří, že se jí podaří studium skloubit i s kvalitním atletickým tréninkem, což americké univerzity umožňují, byť řada i českých atletických talentů už se za mořem sportovně nerozvinula. „Systém přípravy bude trochu jiný, ve skupině budu s dálkoplazy," počítá s přípravou v rámci vytrvalecké skupiny dívka, jíž mnozí předvídají budoucnost spíše na osmistovce.