Může si oddechnout, dílčí úkol na hrách v Tokiu je odškrtnut. Český sportovní lezec Adam Ondra při premiéře tohoto sportu pod pěti kruhy postoupil z kvalifikace do čtvrtečního finále, když obsadil celkové páté místo. Z dvaceti závodníků si místenku ve finále zajistila osmička s nejnižším součinem umístění ve třech jednotlivých disciplínách.

Osmadvacetiletý brněnský rodák začal osobním rekordem a osmnáctým místem v rychlosti, své nejslabší disciplíně. Následně skončil třetí v boulderingu. V lezení na obtížnost sice nepotvrdil roli největšího favorita a byl čtvrtý, v celkovém pořadí ale skončil se součinem umístění 216 (18x3x4) pátý a slaví postup.

Ondra si v prvním ze dvou pokusů časem 7,46 sekundy vyrovnal osobní rekord v rychlosti, které se jinak nevěnuje. Stačilo mu to na průběžné 15. místo, ve druhém kole se před něj dostali ještě další tři lezci. Při druhém pokusu Ondra lezl rychleji, ale podklouzl a svůj čas nevylepšil. "To je asi úplně jedno, snad to padne pozítří," řekl k finále.

Sportovní lezec Adam Ondra během olympijské kvalifikace.

Ondřej Deml, ČTK

Nejrychlejší byl Francouz Bassa Mawem, který 15 metrů vysokou venkovní stěnu zdolal za 5,45 sekundy. Pod šest vteřin se dostali také jeho bratr Mickaël a Japonec Tomoa Narasaki, jenž je jedním z favoritů na zlato.

Adam Ondra při lezení na rychlost na olympiádě v Tokiu.

Jeff Roberson, ČTK/AP

V boulderingu, v němž se před sedmi lety stal mistrem světa, Ondra ze čtyř možných topů dosáhl na dva, na třetím si připsal zónu. Lepší byli pouze Mickaël Mawem, jenž jako jediný topoval třikrát, a Narasaki. "Naštěstí jsem se s velkým štěstím se dvěma topama a třema zónama umístil na třetím místě," oddechl si Ondra.

Výsledek v boulderingu pak ovlivnil jeho výkon v obtížnosti. Trojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost Ondra sice dosáhl vysoko na kótu 39+, nelezl ale svým obvyklým stylem. "Šel jsem hodně na jistotu, hodně jsem si to hlídal. No a tímhle stylem se pro mě nedá vylézt moc vysoko. V kombinaci s vlhkostí, která panuje tady v Tokiu, je těžké mít v lezení na obtížnost tu jistotu na chytech," uvedl český závodník.

Adam Ondra během lezení na obtížnost.

Maxim Shemetov, Reuters

Ondra skončil ve své nejsilnější disciplíně čtvrtý. Vrchol nezdolal nikdo, nejlepší Rakušan Jakob Schubert spolu s Američanem Colinem Duffym zapsali výkon 42+.

Nečekaným vítězem kvalifikace se stal Francouz Mickaël Mawem, který k triumfu v boulderingu přidal třetí místo v rychlosti a jedenácté v obtížnosti. Druhý skončil Narasaki, před Ondru se dostali ještě třetí Duffy a čtvrtý Schubert.