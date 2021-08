Hygienici odmítli potvrdit či vyvrátit informaci Seznam Zpráv, že nákazu v letadle na olympijské hry do Tokia rozšířil lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním pozitivně testovaným. Mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zbyněk Boublík na dnešní tiskové konferenci uvedl, že se ze zákona orgán ochrany veřejného zdraví nemůže vyjadřovat k osobním údajům. Hygienici část výsledků vyšetřování zveřejnili už v pondělí, zjistili, že jeden z šesti pozitivně testovaných má nakažené tři blízké kontakty v ČR.

Jestli se všichni pozitivně testovaní sportovci a členové olympijského týmu nakazili od jedné osoby, podle ředitelky Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňky Jágrové není možné s jistotou určit.

"Časová souslednost tady je, ale dokud nebudeme mít genotypizaci, nemůžeme to s jistotou říct," uvedla Jágrová. Pro přesné určení genetické informace viru by ale bylo třeba mít k dispozici pozitivní vzorky nakažených. Přímo z Japonska se je podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové získat nepodařilo ani diplomatickou cestou. "Máme ale z dneška informaci o tom, že jeden vzorek je varianta delta," dodala Jágrová.

Další vzorky k rozboru odebrali v Tokiu pozitivně testovaným také po návratu do ČR. S největší pravděpodobností z nich ale informace, které by pomohly určit, kdo nákazu rozšířil, nebude možné získat. Jeden vzorek, který je hraniční, podle Jágrové poslali do Národní referenční laboratoře k sekvenace.

O konkrétních osobách hygienici mluvit nechtěli. Jeden z nakažených se den před odletem setkal se třemi lidmi, kteří byli později také pozitivně testováni. První příznaky jeden z nich měl už v den odletu. "Neuvedl nám informaci, že by věděl, že jeden z jeho blízkých měl takové obtíže. Pozitivní výsledek měl až 18. července," dodala Jágrová.

Na dotaz ČTK hygienici uvedli, že pět z 42 lidí na palubě nebylo očkovaných. Jedním z nich je Voráček. Hygienici také už v pondělí zhodnotili protiepidemická opatření, která byla pro let do Tokia stanovená. Všichni členové posádky absolvovali PCR test, 42 cestujících bylo testováno 96 a 24 hodin před odletem s negativním výsledkem. Nákaza se podle hygieniků neprojevila u nikoho z novinářů, kteří před odletem přišli se sportovci do kontaktu.

Podle Svrčinové nikdo před cestou hygieniky nekontaktoval, aby s nimi opatření konzultoval. "Nebyli jsme kontaktováni před olympijskými hrami ze strany olympijského výboru s nějakými radami. Pro futuro bych doporučovala, aby s námi organizátor takové akce vstoupil v jednání," dodala s tím, že vyřizovali jen dotaz ministerstva zahraničí na zřízení Českého domu na ambasádě v Tokiu, který nedoporučili.

Kvůli covidu-19 přišli o start na hrách plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrát až od druhého utkání a vinou úvodní kontumace vypadli ve skupině. Dalším sportovcům se coby blízkým kontaktům účast na hrách zkomplikovala.