Navnadil vás i výsledek vaší kamarádky a tokijské spolubydlící Kristiiny Mäki, která krátce před vámi zaběhla český rekord?

Viděla jsem je, když probíhaly osmistovkou a kilákem, pak už nás odvedli. Myslím, že záměrně vypínají výsledky prvního běhu, ale věděla jsem, že byl určitě rychlý.

Takže jste tušila, že ve vašem běhu bude k dispozici jen pět přímo postupových pozic?

Trochu jsem se obávala, že náš běh bude pomalejší a bude se víc klusat. Byl i pomaleji rozběhnutý, ale nakonec jsem s osobákem hrozně spokojená a nemám si co vyčítat. Vždyť čas 4:03 jsem si ani nevysnila.

Byť máte s Kristiinou Mäki odlišné trenéry, společná soustředění se vyplatila.

Netrénovaly jsme spolu všechno, myslím, že tréninky jsem běhala líp já, na závodech to bylo obráceně. Ale určitě nám hrozně sedlo soustředění ve vysoké nadmořské výšce, tam jsme si strašně pomáhaly. Bylo psychicky fajn tam mít podporu, že máte, s kým se protrápit těmi tréninky.

Druhý rozběh na 1500 metrů žen na OH v Tokiu, česká reprezentanka Diana Mezuliáníková běží jako druhá zleva, hned vedle největší favoritky Sifan Hassanové (úplně vlevo).

Aleksandra Szmigiel, Reuters

Takže v tom budete pokračovat?

My se vždycky snažily dělat kempy společně, když to šlo a trenéři se dokázali domluvit. Tak jsme předběžně plánovali i podzimní soustředění, ale na to je ještě čas.

Jak se vám zamlouvá dráha na Olympijském stadionu, která přinesla už tolik rychlých časů?

Úplně si toho nevšímám, ale rychlá určitě je. Je pravda, že atletika se posouvá do neuvěřitelných mezí, nevím, kdy se to zastaví.

K tomu i běžecká obuv se překotně vyvíjí...

Určitě se posouvá, ale žádná bota za vás ten závod nezaběhne. Když má člověk formu, tak zaběhne rychle v uvozovkách i v keckách.