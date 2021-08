„Byl jsem vlastně přesvědčený, že Tokio bude moje poslední olympiáda. Byl jsem sedmý v Londýně, osmý v Riu. Cílem tady v Japonsku bylo umístění do pátého místa. A bylo k němu skvěle nakročeno, ale pak jsem selhal v mojí silnější disciplíně," lamentoval Orság.

V trhu zvedl sto osmdesát kilogramů. „Měl jsem v minulých letech velké problémy s rameny, trvalo, než jsem je dal dohromady. Pro mě byl tohle nejlepší výsledek za poslední tři roky. Říkali jsme si, že to je super pozice pro nadhoz, který je mojí silnější disciplínou," rekapituloval průběhu závodu rodák ze Znojma.

V nadhozu na první pokus neudržel dostatečně dlouho 232 kilogramů. Na druhý pokus zkusil váhu 235 kilogramů. Jenže činka Orságovi vyklouzla a český reprezentant vystrašil halu zaplněnou zápasnickými výpravami kotoulem vzad. „Stalo se mi to první v životě. A vše se odehrálo v takovém fofru, že člověk jenom hlídá, aby se nějak rozumně v rychlosti poskládal a schoval hlavu mezi ramena. Ale je to bezpečnější než upadnout na ledu," tvrdil Orság.

Když došlo na třetí pokus, byl český reprezentant pod tlakem. Činku sice zvedl nad hlavu, ale pustil ji za sebe. „Bylo to všechno nebo nic. Přemístění činky nebylo špatné, ale vyražení selhalo. A přitom jde o moji nejsilnější disciplínu," posteskl si Orság.

Odmítal, že měl volit menší váhu jako jistotu. „Nemělo to smysl. A hlavně, ještě minulý týden jsem v rámci tréninku dával s přehledem 235. A před samotným závodem v rámci rozcvičení jsem nadhodil v pohodě 225 kilo," vysvětloval Orság. „A základ 232 kilogramů jsem nezvedl, protože mi to přiškrtilo krkavice, vršek mi vypínal a neměl jsem správnou koordinaci. Ale nepřišlo mi to těžké. Proto jsem nechtěl ztrácet čas opakováním pokusu," krčil rameny Orság.

Vzpěrač Jiří Orság vyděsil halu zaplněnou zápasnickými výpravami kotoulem vzad.

Luca Bruno, ČTK/AP

„Jestli bude za tři roky vzpírání na programu. Pokusím se kvalifikovat znovu a spravit si chuť. Já přijel do Tokia s výbornou formou a měl jsem ji i v den závodu. Člověk dře, aby se na olympiádu dostal. Pak dře, aby všechno vyladil. Jenže jsem to nedokázal prodat. Takhle končit nechci," vyhlásil bojovně Orság.