Obhájce prvenství táhl Kevin Durant, který měl s 23 body a 9 doskoky blízko k zisku double doublu. Devin Booker přidal dalších 20 bodů. Američané vrátili soupeři porážku z přípravy, v níž s Austrálií prohráli 83:91. O vítězství rozhodli především ve třetí čtvrtině, kterou ovládli poměrem 32:10. Otočili tím skóre, získali klíčový náskok a mohou stále pomýšlet na 16. olympijský triumf v historii.

"Věděli jsme, že na nás Austrálie vlétne a bude nás chtít co nejdříve srazit. Řada týmů nás chce dostat brzy dolů a sledovat, jak v takovou chvíli zareagujeme," komentoval Durant nástup soupeře, který vedl v jednu chvíli i o 15 bodů. "Mám pocit, že spousta týmů čeká, že se zlomíme. My se ale dál drželi svého plánu, do druhé půle udělali nějaké změny v obraně a nastoupili ještě s větší intenzitou. Navíc se nám začalo dařit i střelecky," doplnil Durant.

Favorit opírající se o hvězdy zámořské NBA může v Japonsku napravit dva roky starý neúspěch z mistrovství světa, kdy skončil až sedmý, nejhůře v historii. Na OH prohrál úvodní zápas s Francií, ale v dalších třech už nezaváhal. Porazil přitom i český výběr, který na závěr základní skupiny deklasoval 119:84. Češi ze skupiny kvůli nejhoršímu skóre mezi týmy na třetích místech nepostoupili. Ve čtvrtfinále Spojené státy vyřadily úřadující mistry světa ze Španělska 95:81.

"Ve srovnání s jinými olympiádami je to trochu odlišné. Jsou zde zase jiní spoluhráči. Nicméně nás to baví a užíváme si to. Je to vzácná příležitost mít tu tyhle kluky a pokusit se vyhrát počtvrté za sebou. Je to těžké na to dál navazovat, ale jsme rádi, že jsme stále ve hře. Už se těším, s kým budeme hrát a pokusíme se to dokončit," řekl olympijský vítěz z Londýna a Ria de Janeiro Durant.

Australané se do semifinále dostali podruhé za sebou a utržili první porážku na turnaji. Po vítězství nad Nigérií, Itálií a Německem v základní skupině porazili v play off Argentinu (97:59). Stále ale mohou v Tokiu zabojovat o bronz a získat první medaili v historii. Nejlépe byli čtyřikrát čtvrtí, naposledy před pěti lety v Riu, kde v duelu o bronz nestačili na Španělsko.

"Přijeli jsme sem získat medaili, a i když to nebude zlato ani stříbro, pořád jsme ve hře o bronz. Když si vezmeme, že by to mohla být první olympijská medaile pro australský basketbal v historii, tak máme stále dost o co hrát a bojovat," podotkl australský rozehrávač Matisse Thybulle.

Francouzi udrželi na turnaji neporazitelnost. Slovinským evropským šampionům a svěřencům nymburského trenéra Aleksandera Sekuliče proti nim nepomohl ani triple double hvězdného Luky Dončiče, jenž nastřádal 16 bodů, 10 doskoků a 18 asistencí.

Slovinci ale měli při své první olympijské účasti v historii finálovou účast na dosah, protože při závěrečném útoku mohl rozhodnout autor 17 bodů Klemen Prepelič. Jeho nájezd na koš ale zablokoval Nicolas Batum a zajistil bronzovému týmu z předloňského mistrovství světa účast v boji o zlato. "Les Bleus" si v zápase připsali dohromady osm bloků, čtyři zaznamenal Batum, další čtyři přidal Rudy Gobert. Nejlepším střelcem byl s 25 body Nando de Colo.

Francouzi se pokusí ve finále proti USA zopakovat vítězství ze základní skupiny, v níž americký výběr porazili 83:76. Naposledy se do boje o zlato dostali před 21 lety, tehdy s Američany prohráli 75:85.