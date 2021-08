Italský sprinter Lamont Marcell Jacobs se po nečekaném triumfu v běhu na 100 metrů dočká v Tokiu další pocty a na slavnostním zakončení olympijských her se představí jako vlajkonoš italské výpravy. Jeho nominaci na závěrečný ceremoniál oznámil předseda Italského olympijského výboru Giovanni Malago krátce poté, co texaský rodák pomohl štafetě k postupu do finále na 4x100 metrů.