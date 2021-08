Poté, co v Tokiu ohromila finálovým postupem mílařka a maminka sedmiměsíčního syna Kaapa Kristiina Mäki, se na svůj závod chystá i další úspěšná běhající maminka v české výpravě. Jenže závěrečnou přípravu maratonkyně Evy Vrabcové-Nývltové vydatně komplikují potíže s kyčlí a její start v olympijském maratonu (o půlnoci na sobotu SELČ) je v ohrožení.

Bývalé běžkyni na lyžích a později bronzové medailistce z mistrovství Evropy v maratonu se narodila dcera Adéla vloni v dubnu. Letos na konci května při svém prvním maratonu po porodu zaběhla v Praze výborný čas 2:27,07, kterým se kvalifikovala na své celkově páté olympijské hry do Tokia, byť maratonský závod se koná v Sapporu.

Jenže už na soustředění v Livignu ji trápily zdravotní potíže. „Museli jsme odjet o den dřív, protože mě bolela kyčel, to samé, co mě trápilo vloni na podzim, tak jsem radši šla na magnetickou rezonanci. Naštěstí bylo všechno v pořádku," vyprávěla před odletem.

„Trochu nohu šetřím v trénincích, ale na výkon by to nemělo mít vliv. Spíš je to náročnější na psychiku, že neběhám tak často, jak bych chtěla," přiznávala 35letá běžkyně.

Po příletu do Japonska byla kritická k podmínkám na aklimatizačním kempu v Kóči. „S olympiádou zatím nemá náš pobyt naprosto nic společného a trénovat se dá pouze na kilometrovém „okruhu" kolem stadionu. Náš tréninkový plán tedy vzal za své a nedá se kvalitně na závod připravit," napsala na Instagram.

„Napadaly mě i myšlenky na návrat domů, protože nejsem člověk, který si udělá čárku, že startuje na olympiádě. Bohužel se ke mně informace o nemožném tréninku nedostaly, takže celá hlavní část tréninku měla být na rozdíl od ostatních až tady," dodala s odhodláním vytěžit z minima maximum.

Jenže její zdravotní stav se nezlepšil ani po přesunu do Sappora. „Čekám tak trochu na zázrak, nemůžu ani pořádně chodit," přiznala obavy, že v sobotu nebude moct startovat. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout v pátek.

V olympijském maratonu budou startovat další dvě Češky Marcela Joglová a Tereza Hrochová, doma musela i se splněným limitem zůstat čtvrtá nejrychlejší Moira Stewartová.