Volejbalisté Ruska se radují z postopu do finále

Oba tradiční soupeři se potkali už ve skupině a Rusové triumfovali jasně 3:0. Tentokrát ale začali lépe Brazilci. Od stavu 11:10 odskočili až na 21:14, byli lepší na servisu i v útoku a vynikající na bloku. Soupeři dovolili jen 18 bodů a slavili zisk úvodní sady.

Jenže hned v nástupu do druhého setu se karta obrátila. Úřadoval především Dmitrij Volkov a Brazilci záhy už za stavu 1:4 sáhli k oddechovému času. Rusy ale nezastavili. I proto, že v sestavě sborné se začal nekompromisně prosazovat zkušený univerzál Maxim Michajlov. Rusové vedli 15:8, Brazilci se sice dotáhli na dvoubodový rozdíl (15:17), ale vyrovnání odvrátit nedokázali.

Po vyrovnaném začátku třetího setu se Brazilci dostali na čtyřbodový rozdíl, náskok pak navýšili dokonce až na 20:13. Následně vedli ještě 23:19, ale přišla klíčová pasáž celého utkání, když sborná kontrovala pěti vítěznými míči v řadě a rázem měla setbol. První ještě Brazilci odvrátili, druhý už ne.

"Třetí set, to byl zázrak. Něco takového by nemělo být ani možné. Mají tak zkušené hráče... Ale když to takhle otočíte, získáte ohromné sebevědomí a už vás nic nemůže zastavit," komentoval finský kouč ruského týmu Tuomas Sammelvuo smazání sedmibodové ztráty.

Brazilci poté vedli ještě 22:20, ale výzva k přezkoumání po smeči Michajlova ukázala čáru, takže bylo opět vyrovnáno. Načež sáhli po svém útoku s těsným autem k výzvě i Brazilci, jenže video dotek na bloku neprokázalo. Následoval úspěšný blok Rusů. Brazilci sice první mečbol odvrátili, ale po oddechovém času Rusů přišel povedený útok a více než dvouhodinovou bitvu zakončil po Michajlovovi druhý bodově nejúspěšnější hráč vítězů Jegor Kljuka.

Rusové vylepší čtvrté místo z Ria, kde právě v semifinále podlehli Brazilcům 0:3, a budou usilovat o návrat na trůn, který dobyli v Londýně 2012. Tam Brazilce udolali po obrovské bitvě 3:2.

Argentina dokázala Francouze v základní skupině porazit 3:2, ale v semifinále hledala na soupeře recept marně. Sestava Francouzů byla důraznější v útoku, lepší na bloku a především udělala méně chyb v klíčových okamžicích. Hodně důležitá byla koncovka první sady. Argentinci vedli 21:20, jenže pak už uhráli do změny stran jediný bod. Francouzi proměnili po takřka hodině a půl první mečbol a začali bouřlivě slavit historickou medaili.

"Po prvním zápase tady s Argentinou jsme si nebyli jistí, jestli vůbec postoupíme ze skupiny. Teď jsme ve finále a chybí nám poslední zápas. Je to neuvěřitelný příběh pro tuhle partu, která je spolu už od roku 2012," řekl francouzský blokař Barthélémy Chinenyeze, jenž s Francií vyřadil ve čtvrtfinále polské mistry světa.

V Riu byla Francie devátá, jejím nejlepším umístěním pod pěti kruhy je osmá příčka ze Soulu. Právě v roce 1988 dosáhli na svůj dosud jediný cenný kov v hodnotě bronzu Argentinci. Před pěti lety skončili pátí.