Olympijský závod v chůzi na 20 kilometrů vyhrál v Sapporu Ital Massimo Stano před dvojicí domácích reprezentantů Kokim Ikedou a Tošikazuem Jamanišim. Pro hostitelskou zemi to byly první atletické medaile na těchto hrách a radost z nich byla o to větší, že na rozdíl od prázdného stadionu je v Parku Odori mohli oslavit i diváci.

Do Sappora na severním ostrově Hokkaidó byly kvůli příznivějšímu klimatu přesunuty chodecké závody i oba maratony. Přesto bylo v dějišti zimních her v roce 1972 i večer stále třicet stupňů. Chodci měli podporu diváků, i když ti museli stát za zábranami poměrně daleko od kilometrového okruhu, na němž se závodilo.

Dva vítězové z minulých her Čchen Ting a Wang Čen v Sapporu nebyli, ale přesto závod začal v čínské režii. Tempo udával lídr letošních tabulek Wang Kchaj-chua. Spolu s ním se na čtvrtém kilometru vzdálil soupeřům Ind Sandíp Kumar, jehož osobní rekord je o více než čtyři minuty horší, a tak bylo jen otázkou času, jak dlouho se Číňana udrží.

Dvojice získala až třináctisekundový náskok, ale Kumar ještě před polovinou trati odpadl. O pronásledování se snažili hlavně domácí chodci a na třináctém kilometru uprchlíka dostihli. To už v závodním poli nebyl jeden z favoritů, Rus Vasilij Mizinov, druhý na mistrovství světa v Dauhá, byl diskvalifikován za porušení pravidel.

Tři kilometry před cílem se oddělila trojice, která si to rozdala o medaile. Před nástupem do závěrečného okruhu nevydržel tempo mistr světa Jamaniši a ve finiši rozhodl o zlatu Ital Stano, jehož dosud největším úspěchem byly stříbro a bronz na Světovém poháru v roce 2018. Mistr Evropy Španěl Álvaro Martín došel do cíle čtvrtý.

Vítězný čas 1:21:05, o čtyři a půl minuty horší než světový rekord, byl daní těžkým klimatickým podmínkám.