„Už od prvního dne, kdy jsme přímo do dějiště her přijeli, našli jsme takový dárek po veslařích. Zůstal tady po nich trošku nepořádek a my jsme s Radkem objevili dobroty, které poslal klukům z veslařského týmu Ondra Synek. Jenže se moc neslučují se zdravým životním stylem," vyprávěl Josef Dostál, když si dopřával sendvič, aby po finálovém závodě utišil hlad.

Pokladem bylo míněno pár štanglí loveckého salámu. „Trenér už se chystal, že si pořádně dopřeje. Ale zarazil jsem ho, že si dáme až za odměnu po deblu. Podařilo se mi ho udržet v dostatečné vzdálenosti, takže za bronz bude lovečák a pivo," smál se osmadvacetiletý Dostál.

S parťákem z bronzové posádky si občas na pivo vyrazí i během roku. „Za poslední dva roky se z nás stali opravdoví kamarádi, skuteční parťáci. Ale musím říct, že nejvíc jsem to parťáctví pociťoval letos. Uvědomili jsme si, že se rádi vidíme, i když máme volno. Byli jsme třeba hrát stolní tenis. Nebo jsem byl u Pepy v Karlíně a zašli jsme do jeho oblíbené kavárny. Je prostě fajn se setkat jen tak a pokecat," vypravoval šestadvacetiletý Radek Šlouf.

Nejčastější téma? Ženský

Nejčastější téma debaty? „Ženský," smál se Josef Dostál. „Řešíme naše vztahy," přitakával Radek Šlouf. „Ale pokaždé i ryby," připomínal o dva roky mladší člen posádky vášeň staršího kolegy. „Já si to vyslechnu, i když do rybolovu nejsem zainteresovaný. Beru to tak, že se něco nového dozvím. Ale moc do tématu nepřispěji, protože o tom nic nevím. Nicméně vím, že je Pepa rád, když si ho někdo poslechne," smál se Šlouf.

Zleva Josef Dostál a Radek Šlouf oslavují zisk bronzových medailí.

Ondřej Deml, ČTK

Při slavnostním ceremoniálu na břehu závodiště Sea Forest Waterway se Dostálovi při předávání medaili nepatrně poklonil. „Beru jako obrovské štěstí, že mohu s někým takovým jezdit. V Česku nikdo lepší není, ale my jsme si vážně sedli i mimo vodu. Za tři roky jsme se naučili, jak spolu vycházet. A jsme vážně dobří kamarádi i mimo vodu, což je hodně důležité," vysvětloval Šlouf, že bez patřičné „chemie" nemůže žádná posádka fungovat. „Má pravdu náš plzeňský expres," culil se Dostál s bronzovou medailí na krku.