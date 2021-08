Francouzští házenkáři postoupili do finále olympijského turnaje v Tokiu. Obhájci stříbra i po vlažném začátku porazili Egypt 27:23. O zlato si v sobotním finále zahrají se Španělskem, nebo s Dánskem.

Házenkáři Francie se radují z postupu do finále

Mistři Afriky začali dobře a hned v úvodu šli do vedení 5:1, ještě do přestávky ale Francouzi dokázali vyrovnat na 13:13. V druhém poločase už Egypťany ani jednou nepustili do vedení.

Šestinásobní mistři světa Francouzi patří na posledních olympiádách k nejúspěšnějším házenkářům. Před stříbrem z Ria de Janeiro vybojovali v Londýně a Pekingu zlato.

Egypt stále může získat první olympijskou medaili v házené v historii, nejlépe dosud skončil šestý v Atlantě před 25 lety.