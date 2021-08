Ještě v roce 2015 pracoval britský boxer Galal Yafai jako dělník ve firmě na výrobu automobilů. O tom, že by se mohl stát olympijským šampionem, tehdy jen snil. V sobotu se mu ale může sen splnit, ve finále nejlehčí váhové kategorie do 52 kilogramů se na hrách v Tokiu utká s Filipíncem Carlem Paalamem.

Yafai se zúčastnil už předchozí olympiády v Riu de Janeiro, kde skončil devátý. V Tokiu je ale blízko zlaté medaili. "Pracoval jsem v továrně Land Rover v Birminghamu. Dřel jsem, tahal jsem krabice a snil jsem o účasti na olympijských hrách. O rok později jsem se dostal do Ria, kde mi to nevyšlo. Čekal jsem pět let a teď se mi to vyplácí," řekl osmadvacetiletý boxer.

Své předešlé zaměstnání Brit s jemenskými kořeny nenáviděl. "Nebudu lhát, nesnášel jsem to. Chtěl jsem být boxer. Nesnáším, když mi někdo říká, co mám dělat. Teď jsem svým vlastním šéfem a doufám, že mohu být i olympijským šampionem," řekl.

S Paalamem se dosud neutkal, pouze spolu trénovali. "Abych byl upřímný, překvapil mě. Nikdo nečekal, že já a on budeme ve finále," uvedl Yafai. Oba skončili pátí na předloňském mistrovství světa v Jekatěrinburgu.