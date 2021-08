Osmadvacetiletý Martin Fuksa se po startu držel v čele, poté sice klesl na třetí místo, ale v závěrečné části se posunul zpět do vedení a ve finiši vítězství udržel. "Já jsem se ale tak docela šetřil, takže jsem věděl, že do finiše mám (síly). Pak jsem to zkusil lehce zvednout, byl jsem furt první, tak jsem si říkal, že by to chtělo udržet a zvednout si sebevědomí, že dojedu první v rozjížďce, i když to nic moc neznamená. Jen to, že jsem si ušetřil jednu jízdu, a to je nejdůležitější," řekl úřadující mistr Evropy Fuksa.

Nečekaně byl jeho hlavním soupeřem Balázs Adolf z Maďarska, který s ním uhájil přímý postup na úkor třetího Němce Sebastiana Brendela. Třiatřicetiletý trojnásobný olympijský šampion, jenž tuto trať ovládl na hrách v Londýně i Riu, musel absolvovat čtvrtfinále, které ale zvládl a postoupil do semifinále.

Dvaadvacetiletý Petr Fuksa podle očekávání nedokázal postoupit přímo z rozjížďky, když nestačil na nejrychlejšího Brazilce Isaquiase Queiroz dos Santose a Číňana Liou Chao. Ve čtvrtfinále se sice v první polovině tratě držel mezi postupující dvojicí, pak ale klesl na šesté místo a bylo jasné, že do sobotní části olympijského programu nepostoupí. V závěru se mu podařilo alespoň posunout se na čtvrtou pozici, za druhým Connorem Fitzpatrickem z Kanady ale zaostal o téměř pět sekund.