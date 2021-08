Český trumf závěrečného víkendu tokijské olympiády jde do akce. Dráhový cyklista Tomáš Bábek vstoupil do keirinu, který je jeho hlavní disciplínou. Ve své úvodní jízdě skončil na čtvrtém místě a bude muset o postup do čtvrtfinále bojovat v opravách. Online přináší Sport.cz.