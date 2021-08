Oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý hází olympijské finále. Vadlejch se trefil do prvního pokusu slušně, zapsal 83, 98 m a průběžně je pátý, nevylepšil to ani čtvrtým pokusem, při kterém zapsal 82,86m. Vítězslav Veselý nevstoupil do závodu nejlépe, ale po třetí sérii se posunul na druhé místo nejlepším výkonem za posledních pět let! Vede Ind Neeraj Chopra výkonem 87,58m, Němec Vetter nepostoupil do užšího finále. Začátek boje o medaile je ve 13:00, online přináší Sport.cz.