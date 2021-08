Ostatní: s oštěpem začínal v 15 letech v rodném Hodoníně, na mezinárodní scénu vstoupil jako devatenáctiletý při dorosteneckém mistrovství světa 2002 v Kingstonu; přibrzdily ho zdravotní problémy, kvůli bolavému lokti s vrcholovým sportem málem skončil; v letech 2007 až 2018 byl členem tréninkové skupiny světového rekordmana a oštěpařské legendy Jana Železného, od té doby se připravuje sám; osmdesátimetrovou hranici poprvé překonal v roce 2008, jeho osobním rekordem je výkon 88,34 z kvalifikace OH 2012 v Londýně; na velké seniorské akci debutoval na olympiádě v Pekingu 2008, kde ve finále obsadil 12. místo; od roku 2010 patří do světové špičky, na MS 2011 i OH 2012 patřil k adeptům na zlato, ale pokaždé skončil těsně pod stupni vítězů; v roce 2017 mu byla za OH v Londýně udělena dodatečně bronzová medaile po diskvalifikaci dopujícího Ukrajince Oleksandra Pjatnycji; často ho trápily různé zdravotní problémy, přesto si udržoval vysokou a vyrovnanou výkonnost; letos se mu dlouho nedařilo, nakonec se v červnu kvalifikoval na svou čtvrtou olympiádu; jako svoje koníčky uvádí rybaření, cestování a freediving.