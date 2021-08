Zničený nezdarem, těžko přijímající krach snu o olympijské medaili z Tokia. Český dráhový cyklista Tomáš Bábek doufal, že při bitvách pod pěti kruhy v Japonsku, kde dva roky žil a závodil, vybojuje stupně vítězů. Jenže rodák z Brna do nedělní medailové bitvy v keirinu vůbec nezasáhne. Neprošel sítem sobotní kvalifikace!

„Neměl jsem ideální pozici," posteskl si Tomáš Bábek, když rekapituloval první jízdu, do níž vyrážel z první pozice nejblíže spodní části dráhy. Od začátku jel na čele šestičlenné skupiny. „Všichni favorité byli za mnou," lamentoval Bábek, který zkusil nastoupit už dvě kola před koncem.

Jenže favorité se přes něj přehnali a čtyřiatřicetiletý reprezentant ani přes veškerou snahu nedostal příležitost protáhnout se na jedno ze dvou postupových míst. „Neměl jsem v posledním kole kam jet. Postup mi těsně unikl. A bohužel jsem ze sebe vydal všechny síly," říkal Bábek.

Pár minut po rozjížďce musel do oprav. „Jel jsem pátou jízdu a následně mě nasadili hned do první opravy," brblal nad verdiktem organizátorů.

Soupeři čekali, co udělám

V pětičlenné skupině se držel na zadní pozici. „Soupeři čekali, co udělám. Když jsem vystřelil, střetl jsem se s Kwesim Brownem z Trinidadu. Jak mě kontakt vyhodil na horní část dráhy, zkusil jsem to ještě jednou rozjet, ale nohy už byly vyždímané. Nebylo to tam," přiznal Bábek.

Tomáš Bábek v keirinu neuspěl

Kacper Pempel, Reuters

Doufal, že v Tokiu vybojuje medaili. Absenci v bojích o medaili si vůbec nepřipouštěl. Konečné osmadvacáté místo bylo hořkým zklamáním. „Ale keirin je stejný jako život. Taky dává tvrdé rány. Chybělo mi i trošku štěstí. Ale tak to prostě chodí. Nenechám se však neúspěchem zlomit," ujišťoval Bábek ve vzkazu fanouškům na sociálních sítích.