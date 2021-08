V přímém přenosu jednoho ze závodů dráhové cyklistiky si třicetiletá dvojnásobná olympijská šampionka Kristina Vogelová stěžovala, že německému týmu chybí takticky schopný trenér. „Každá země má tam dole trenéra, který dokáže taktizovat, my ne.''

Na olympijských hrách v Izu získal výběr z Německa pouze dvě medaile, a to zlatou ve stíhacím závodu žen a stříbrnou za sprint žen.

die mit Abstand beste Ko-Kommentatorin der #Olympischen Spiele im ÖRR: @KristinaVogel beim #Bahnradfahren

Authentisch, emotional, manchmal richtig schön rotzig, mit (natürlich) unfassbarem Wissen und Insiderwissen.

Und sie kann ihren Sport super erklären. https://t.co/FfJbTbYUhO — Danny (@danny_mst) August 7, 2021

Kritika bývalé dráhařky Vogelové nenechala trenéra olympijského týmu v klidu. Německý kouč Detlef Uibel se prudce ohradil proti jejím tvrzením: „Byl bych rád, kdyby byla ve veřejné debatě, kterou zahájila, trochu věcnější a klidnější."

Poté dodal: „Myslím si, že Kristina to nedokáže posoudit. Nebyla moc taktickou závodnicí. Dělala to přes fyzičku a duševní sílu.''

K tomu všemu bývalá závodnice během televizního přenosu pronesla, že by se mohl stát trenérem juniorek Maximillian Levy. To se moc nelíbilo německému závodníkovi, jenž celou situaci okomentoval: „Všechno je to v jednání, ale Kristina by si o tom měla nejdřív promluvit se mnou. Zaslechl jsem, jak některým neznámým lidem říká: ´Levy, který skončil ve finále na šestém místě, bude končit kariéru´.''

Vogelová a Levy jsou blízkými přáteli. Když měla v roce 2018 bývalá německá dráhařka vážnou nehodu na oválu, po které musela ukončit kariéru a zůstala na invalidním vozíčku, Levy byl první, kdo jí pomohl.